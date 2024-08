Midjourney arriva finalmente sul web: la generazione delle immagini adesso è più semplice

Midjourney, uno dei primi e più potenti generatori di immagini con intelligenza artificiale, ha annunciato finalmente l’arrivo della sua web app, che consentirà a tutti gli utenti (abbonati e non) di poter usufruire del servizio direttamente dal prorprio browser, senza dover necessariamente passare per app di terze parti. Questa AI, infatti, è nota per essere disponibile soltanto attraverso una celebre app di comunicazione (oltre che tramite API), cosa che forse ne ha anche limitato la popolarità.

Finalmente disponibile la web app di Midjourney con una nuova prova gratuita

Crediti: Midjourney

La web app di Midjourney è disponibile da oggi per tutti gli utenti, senza più la necessità di utilizzare Discord per usufruire del servizio. Recandosi sul sito ufficiale dell’AI, infatti, sarà possibile effettuare il login con il proprio account Discord per mantenere l’abbonamento in essere, oppure creare un nuovo account usufruendo del proprio account Google. L’interfaccia della web app è molto simile a quella delle altre intelligenze artificiali, con una barra in cui scrivere la propria richiesta (prompt) per vedere poi generata l’immagine elaborata dall’AI.

Per l’occasione, inoltre, Midjourney ha riaperto le prove gratuite per il servizio, con gli utenti che potranno generare fino a 25 nuove immagini senza alcun tipo di costo aggiuntivo. Gli abbonamenti, invece, partono da 10$/mese per la versione Basic con un limite di 200 creazioni al mese, fino ad arrivare al Mega Plan da 120$/mese che garantisce creazioni illimitate e 60h ore di creazioni veloci al mese. Per provare immediatamente la web app, non dovrete far altro che recarvi sul sito ufficiale di Midjourney.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le