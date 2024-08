Addio Pannello di Controllo? Microsoft è finalmente pronta ad eliminarlo da Windows 11

Con il lancio di Windows 8 nel 2012, Microsoft ha iniziato una lenta (anzi, lentissima) transizione verso la nuova app Impostazioni del sistema operativo, abbandonando a poco a poco il supporto per il Pannello di Controllo. A distanza di 12 anni, il pannello per la gestione di Windows 11 è ancora lì al suo posto, ma sembra proprio che la compagnia di Redmond abbia finalmente deciso di dismettere la vecchia tecnologia per incentrare il tutto verso la modernità dei nuovi elementi del sistema operativo.

Fin da Windows XP, il Pannello di Controllo è un fedele alleato per tutti gli utenti che vogliono modificare le impostazioni dei componenti e del sistema operativo, ma dal 2012 Microsoft ha deciso di spostare l’attenzione verso un’app più moderna e riconsocibile, chiamata per l’appunto “Impostazioni“. Il passaggio non è stato netto e deciso e gli utenti in molti casi hanno trovato spesso conforto nel vecchio Pannello di Controllo, con la nuova app rea di essere troppo confusionaria e scarna di funzioni.

Con Windows 11 però, Microsoft sembra aver rimesso in piedi ed arricchito in modo importante l’app “Impostazioni“, tanto da suggerire agli utenti di smettere di utilizzare il Pannello di Controllo in vista di una possibile dismissione definitiva. Nelle pagine del supporto, infatti, è comparso un avviso piuttosto esplicito: “Mentre il Pannello di Controllo esiste ancora per motivi di compatibilità e per fornire accesso ad alcune impostazioni che non sono state ancora migrate, è consigliato utilizzare l’app Impostazioni, ogni volta che è possibile“.

La compagnia di Redmond, quindi, potrebbe essere in procinto di dire addio in modo definitivo al Pannello di Controllo, probabilmente con la futura versione di Windows che potrebbe essere pesantemente incentrata sull’intelligenza artificiale.

