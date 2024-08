Microsoft Recall torna su Windows 11: ecco quando arriverà la funzione AI più criticata

Con l’annuncio dei primi PC Copilot+ con intelligenza artificiale in locale, Microsoft ha presentsato anche una nuova funzionalità che ha fin da subito creato grandi polemiche. Definitiva da alcuni “un incubo per la privacy“, Recall è una funzionalità di Windows 11 che registra tutto quello che avviene sullo schermo e all’interno del sistema operativo, consentendo poi all’utente di “tornare indietro nel tempo” per recuperare eventuale informazioni perse oppure tornare ad uno stato precedente. Questa particolare funzionalità era stata messa in pausa per essere migliorata, ma sembra proprio che Microsoft sia pronta a riprendere i test.

Recall torna su Windows 11 per PC Copilot+ ad ottobre dopo tantissime polemiche

Crediti: Microsoft

Dopo l’infiammarsi delle polemiche per come la funzione Recall gestisse i dati e la privacy degli utenti, che erano risultati accessibili facilmente da tutti e neanche criptati, Microsoft ha deciso di ritardare il lancio di questa particolare funzionalità per concentrarsi sullo sviluppo interno di una soluzione che potesse effettivamente garantire la sicurezza necessaria. Dopo due mesi, sembra proprio che Microsoft sia pronta a testare nuovamente Recall, con questa feature che tornerà in Windows 11 a ottobre per tutti gli Insider.

“Con l’impegno di offrire un’esperienza Recall (anteprima) affidabile e sicura sui PC Copilot+ per i clienti, condividiamo un aggiornamento che indica che Recall sarà disponibile per i Windows Insider a partire da ottobre. Come precedentemente condiviso il 13 giugno, abbiamo modificato il nostro approccio di rilascio per sfruttare la preziosa competenza della nostra community Windows Insider prima di rendere Recall disponibile per tutti i PC Copilot+. La sicurezza continua a essere la nostra massima priorità e quando Recall sarà disponibile per i Windows Insider a ottobre pubblicheremo un blog con maggiori dettagli” ha annunciato Microsoft tramite il Windows Blog ufficiale.

Tra qualche mese, quindi, i Windows Insider potranno tornare a testare Recall, scoprendo quindi se Microsoft è riuscita davvero ad implementare un sistema di sicurezza che possa permettere di sfruttare al meglio quella che comunque sembra essere una funzionalità particolarmente interessante.

