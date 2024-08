Meizu pronta al ritorno di uno smartphone che manca da anni

Non è facile capire quale sia il percorso che sta seguendo Meizu. Nel giro di qualche mese, siamo passati dal credere che l’azienda stesse lasciando il mercato degli smartphone allo scoprire che così non sarebbe. Prima c’è stato Meizu 21 Pro, che si pensava potesse essere il canto del cigno, poi Meizu 21 Note prima e Meizu Blue 20 dopo hanno smentito quanto sopra. E visto che si parla di fascia media, adesso è stato rivelato che all’elenco si starebbe per aggiungere pure Meizu M20.

Meizu M20 certificato: sta per tornare uno smartphone mid-range assente da tempo

Certificato dall’ente IMEI e siglato come M421Q, Meizu M20 segnerebbe il ritorno della serie di smartphone low-cost, a distanza di cinque anni dallo scorso Meizu M10. A differenza di quelle TENAA e 3C, questo tipo di certificazione non porta con sé alcuna informazione sulla scheda tecnica, anche se ci aspettiamo un prodotto che punti più al prezzo che alle specifiche.

Un riepilogo di Meizu M10: schermo LCD da 6,5″ HD+, MediaTek Helio P25, 4.000 mAh, tripla fotocamera da 13+2+2 MP e selfie camera da 8 MP. Cosa aspettarsi da Meizu M20 non è ancora chiaro, ma non sembrerebbe essere l’unico modello in arrivo.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le