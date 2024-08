Dimensity 9400 meglio di Snapdragon 8 Gen 4: più potente ma anche meno energivoro

In passato MediaTek non è mai stata particolarmente presente nella fascia alta di smartphone e tablet, ma con System-on-a-Chip come il prossimo Dimensity 9400 dimostra quanto sia cambiato il chipmaker. La serie 9000 è stata creata con l’intento di togliere quote di mercato a un competitor quale Qualcomm, che finora a non troppi anni fa aveva il monopolio nei top di gamma. Ce lo dicono i risultati in anteprima: il SoC in arrivo da Taiwan potrebbe essere più potente dello Snapdragon 8 Gen 4, ma senza andare a scapito dei consumi.

Dimensity 9400 e Snapdragon 8 Gen 4 a confronto nei benchmark preliminari

Con il Dimensity 9300, MediaTek ha intrapreso un percorso affatto facile: realizzare microchip così potenti da rasentare il limite che separa un SoC efficiente da un SoC che consuma troppo. Mentre Qualcomm ne utilizza 1 solo, il 9300 ha introdotto la prima CPU mobile dotata di 1 ma ben 4 core ad alte prestazioni: un Cortex-X4 settato a 3,25 GHz, tre a 2,85 GHz e 4 core Cortex-A720 a 2,0 GHz, per di più senza alcun core Cortex-A5xx solitamente incaricati di gestire le mansioni più modeste tenendo i consumi i più bassi possibili.

I rumor ci dicono che il Dimensity 9400 non sarà da meno con la sua CPU composta da 1 core Cortex-X925 (quello che sarebbe dovuto essere il Cortex-X5), 3 core Cortex-X4 e 4 core Cortex-A720. In linea con quanto affermato da Arm, con cui MediaTek avrebbe lavorato spalla a spalla per la realizzazione del nuovo X925, il SoC comporterebbe un boost del +30% nelle prestazioni offerte.

Non è ancora certo quale sarà la frequenza di picco, ma si vocifera che potrebbe salire da 3,4 a 3,8 GHz, in combinazione con l’introduzione di Immortalis G925 e memorie RAM Samsung LPDDR5X a 10,7 Gbps. Un aumento potrebbe significare punteggi GeekBench attorno ai 2.800/9.600 punti in single/multi-core rispetto ai 2.200/7.400 del 9300 ma soprattutto facendo meglio dello Snapdragon 8 Gen 4.

Punteggi in rialzo ma che avrebbero come contraltare il fatto di basarsi su una piattaforma TSMC a 3 nm che, unita ai miglioramenti di Arm, comporterebbe consumi ridotti del -30%. A questo punto, non ci resta che attenderne la presentazione, anche perché abbiamo la data ufficiale.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le