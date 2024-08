iPhone 16 Pro: un nuovo leak mostra design e colorazioni inedite

Sembrano essere passati soltanto pochi mesi dalla presentazione degli iPhone 15 Pro che per la prima volta hanno introdotto il titanio nella lineup di Apple, ma è già tempo di parlare della nuova generazione e delle colorazioni che andranno a caratterizzare la sedicesima edizione dello smartphone prodotto dall’azienda di Cupertino. Grazie ad un nuovo leak emerso online nelle ultime ore, infatti, possiamo dare un primo, possibile, sguardo a quelle che potrebbero essere le nuove sfumature di titanio che andranno ad impreziosire iPhone 16 Pro e 16 Pro Max.

Il titanio torna ad impreziosire iPhone 16 Pro, questa volta con nuove colorazioni

Crediti: Sonny Dickson @ Twitter/X

Un insider in queste ore ha condiviso sui social una prima immagini dei nuovi iPhone 16 Pro Max, con un design che non si distacca troppo dalla precedente generazione, ma con delle colorazioni sicuramente più ispirate. La foto trapelata in rete mostra, però, soltanto tre delle quattro colorazioni della nuova generazione di smartphone di Apple, con il Rose Titanium che dovrebbe andare ad affiancare le già mostrate Natural Titanium, White Titanium, e Black Titanium.

I dettagli per la variante Rose Titanium potrebbero non essere stati ancora finalizzati, per questo motivo l’immagine non mostrerebbe il nuovo iPhone 16 Pro anche in questa colorazione. Il lancio dei nuovi dispositivi, tuttavia, è previsto come sempre per il mese di settembre, quindi nelle prossime settimane potremmo assistere (eventualmente) ad un leak anche della colorazione rosa. Vale la pena ricordare che si tratta di indiscrezioni, e che i colori mostrati in queste immagini potrebbero non corrispondere effettivamente alla realtà: è sempre bene, quindi, aspettare informazioni ufficiali direttamente da parte di Apple.

