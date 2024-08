Instagram si trasforma in Myspace: arriva anche la musica nel profilo

Con una mossa a sorpresa, Meta ha introdotto nei profili Instagram una nuova funzione che farà sicuramente tornare in mente a chi è nato negli anni 80-90 il vecchio Myspace. I profili del celebre social network fotografico, infatti, adesso possono essere personalizzati ulteriormente aggiungendo direttamente nella bio una canzone che ha un valore importante per la nostra vita oppure soltanto perché la stiamo ascoltando tanto in quel periodo.

Meta aggiunge la musica nel profilo di Instagram ed è subito nostalgia di MySpace

Crediti: Instagram

Gli utenti possono aggiungere una canzone nel profilo Instagram attraverso la sezione “Modifica profilo”, dove potranno cercare la loro traccia preferita scegliendo tra le centinaia di canzoni con licenza disponibile sul social network di Meta. Una volta scelta la canzone, chiunque visiterà il nostro profilo potrà riprodurre 30 secondi della traccia.

Per il lancio di questa nuova funzione, Instagram ha scelto di collaborare con Sabrina Carpenter, una delle artiste emergenti più famose al mondo, che tramite il proprio profilo ha offerto una piccola anteprima di quella che sarà il nuovo singolo “Taste” in uscita in questi giorni.

La funzionalità è ancora in fase di rollout, quindi se non la vedete ancora attiva sul vostro profilo assicuratevi di aggiornare l’app di Instagram all’ultima versione disponibile. Nel caso in cui l’app sia già aggiornata, non vi resta che attendere l’attivazione lato server direttamente da Meta.

