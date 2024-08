Infinix XPAD: il primo tablet del brand è sempre più tangibile

Ormai la maggior parte dei brand cinesi punta ad offrire un ecosistema completo a tutto tondo, anziché limitarsi ai singoli prodotti. Nel futuro di Infinix (marchio che ha all’attivo telefoni, cuffie, laptop e TV) ci sono un flip phone ed il suo primo tablet. Proprio quest’ultimo è stato protagonista di un corposo leak, con tantissimi dettagli su design e specifiche: ecco che cosa possiamo aspettarci dall’imminente Infinix XPAD!

Infinix XPAD tra immagini e specifiche leak: sarà il primo tablet del brand

Crediti: Naija Android Arena

Inizialmente era solo una certificazione: il tablet è stato avvistato già a giugno, ma allora si conosceva solo il nome commerciale, senza ulteriori dettagli. Ora siamo alle prese con un leak decisamente ricco di dettagli: Infinix XPAD si presenta come un tablet economico ma dall’aspetto elegante, con un ampio schermo con cornici abbastanza ottimizzate, una cover posteriore metallica con una doppia finitura ed un modulo fotografico quadrato con angoli arrotondati ed una dual camera. Le colorazioni disponibili sarebbero tre: Frost Blue, Stellar Grey e Titan Gold.

Crediti: Naija Android Arena

In base a quanto trapelato, il tablet avrebbe dalla sua uno schermo da 11″ con risoluzione Full HD e refresh rate a 90 Hz mentre il chipset a bordo dovrebbe essere una soluzione Helio G99 Ultimate di MediaTek, con 4 GB di RAM, fino a 256 GB di storage e uno slot micro SD. Il dispositivo presenterebbe solo il WiFi, quindi senza il supporto SIM per il 4G. Completano il pacchetto una batteria da 7.000 mAh, una fotocamera da 12 MP e Android 14 lato software. Osservando le specifiche è chiaro che si tratta di un tablet budget: non conosciamo ancora il prezzo di Infinix XPAD ma è probabile che sarà particolarmente accessibile. La data di presentazione non è stata confermata: tuttavia, vista la mole di indiscrezioni è chiaro che non manca molto al debutto.

Infinix XPAD – Scheda tecnica presunta

dimensioni di 257,07 x 168,62 x 7,58 mm per un peso di 496 grammi

display LCD da 11″ Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel), refresh rate a 90 Hz , 239 PPI

da (2.400 x 1.080 pixel), refresh rate a , 239 PPI Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Helio G99 Ultimate a 6 nm TSMC

a 6 nm TSMC CPU octa-core (2 x 2,2 GHz A76 + 6 x 2,0 GHz A55)

+ 6 x 2,0 GHz A55) GPU ARM Mali-G57 MC2

4 GB di RAM LPDDR4X

di RAM LPDDR4X 128/256 GB di storage espandibile tramite micro SD

di storage espandibile tramite micro SD batteria da 7.000 mAh con ricarica da 18W

con ricarica da fotocamera da 12 + 8 MP con flash LED

con flash LED selfie camera da 8 MP

Wi-Fi, Bluetooth, Speaker stereo, Type-C, mini-jack 3,5 mm

Android 14 tramite XOS

