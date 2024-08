I nuovi incisori della serie Mecpow X4 debuttano su Geekmall: subito in sconto con l’offerta lancio!

Mecpow ha lanciato in questi giorni la nuova serie di incisori X4, con due dispositivi che promettono di rendere il fai-da-te ancora più sicuro e professionale. Per l’occasione, Mecpow X4 e Mecpow X4 Pro debuttano su Geekmall con una offerta lancio davvero imperdibile, impreziosita da un codice sconto che permette di massimizzare il risparmio e portare a casa questi incisori ad un prezzo incredibilmente più economico rispetto a quelli di listino. Scoprite subito come risparmiare e portare a casa degli ottimi incisori per dar vita alle vostre creazioni!

Gli incisori Mecpow X4 arrivano su Geekmall con offerta lancio ed un prezzo davvero imperdibile!

Crediti: Mecpow, Geekmall

Mecpow X4 Pro è un incisore laser da 22W ad alte prestazioni, progettato per garantire massima affidabilità e sicurezza, con certificazione FDA Classe 1. Questo strumento avanzato combina una potente pompa aria da 30 litri al minuto, una copertura protettiva antipolvere e una ventola ad alta efficienza per ottimizzare il processo di incisione, offrendo una velocità impressionante fino a 22.000 mm/min.

Con un punto laser preciso di 0,08 mm x 0,1 mm e un’ampia area di incisione di 410 x 400 mm, l’incisore Mecpow X4 Pro è perfetto per lavori di taglio e incisione dettagliati e su larga scala. La macchina è dotata di una serie di dispositivi di sicurezza, tra cui un sistema di arresto automatico, blocco di sicurezza, sensore di fiamma, arresto di emergenza, sensore di inclinazione e finecorsa, garantendo un utilizzo sicuro anche in ambienti di lavoro intensivi.

Inoltre, grazie alla fotocamera integrata e alla luce LED, il processo di incisione risulta chiaro e facilmente monitorabile. La Mecpow X4 Pro supporta il funzionamento offline e offre ampia compatibilità con diversi sistemi operativi, rendendola una scelta versatile per professionisti e hobbisti che necessitano di una soluzione di incisione laser potente e sicura. Grazie all’offerta di lancio di Geekmall, è possibile portare a casa questo incisore al prezzo 649.99€ invece di 899.99€, sfruttando anche il codice sconto che trovate qui sotto.

Mecpow X4 è un incisore laser da 22W realizzato per offrire prestazioni elevate e affidabilità in ogni progetto. Grazie alla sua pompa d’aria automatica da 30L/min, rimuove efficacemente la polvere generata durante l’incisione, garantendo un ambiente di lavoro più pulito e un’operatività più efficiente. Con una potenza di 22W e un’area di incisione ampia di 400 x 410 mm, questo incisore permette di realizzare tagli precisi e dettagliati senza limitazioni. La velocità di incisione, che raggiunge i 22.000 mm/min, unita a uno spot laser ultra-fine di 0,08 mm x 0,1 mm, assicura risultati estremamente accurati e di livello professionale.

Il dispositivo è dotato di un sistema di protezione completo, offrendo maggiore sicurezza durante l’uso. Inoltre, la funzione di messa a fuoco rapida e il supporto per il funzionamento offline la rendono uno strumento versatile e facile da usare. Mecpow X4, inoltre, è compatibile con una vasta gamma di software, tra cui MKSLaser APP, LaserGRBL e LightBurn, offrendo una flessibilità operativa ideale sia per professionisti che per appassionati del fai-da-te. L’offerta lancio, combinata al codice sconto che trovate qui sotto, vi permetterà di acquistare questo incisore al prezzo di 449.99€ invece di 649.99€.

Per tutte le altre informazioni sulla promozione di lancio della serie Mecpow X4 su Geekmall, vi lasciamo alla pagina ufficiale del celebre shop dove trovarete tutti i dettagli su questi nuovi incisori.

