Huawei Nova Flip ufficiale: mai visto un flip phone così sottile

Alla fine è arrivato: Huawei Nova Flip non è lo smartphone pieghevole più premium che ci sia sul mercato, ma non per questo è meno importanti degli altri colleghi blasonati. Con questa presentazione, Huawei ribadisce il suo impegno nel settore foldable, diventando la prima azienda al mondo ad avere nel suo catalogo tre linee differenti per diversi target di prezzo, con questo Nova Flip che punta alla fascia più economica.

Huawei Nova Flip è lo smartphone pieghevole più sottile di sempre fra i flip phone

Dopo la serie Mate X e i suoi pieghevoli top di gamma, Nova Flip si affianca alla serie Pocket, presentandosi come il flip phone meno costoso del catalogo Huawei. In quanto membro della famiglia Nova, come gli altri modelli non pieghevoli è un prodotto pensato per un target giovanile, per questo con un’estetica più ricercata e con tanto di pochette da abbinare.

Lo si nota subito dal fatto che è il flip phone più sottile di sempre: da aperto è spesso soltanto 6,88 mm, meno persino dei 7,3 mm del più costoso Pocket 2 ma anche di OPPO Find N3 Flip/vivo X Flip (7,8 mm), Xiaomi MIX Flip (7,6 mm), Motorola RAZR 50 Ultra (7,1 mm) e Samsung Galaxy Z Fold 6 (6,9 mm). Le tinte proposte sono quattro: New Green, Zero White, Sakura Pink ed ecopelle Starry Black, per un peso di 195 grammi (199 per quelle in vetro).

Nel modulo fotocamera c’è il display esterno, un riquadro OLED da 2,14″ (480 x 480 pixel) con widget AI Fun Play che riproducono effetti visivi quando si è in chiamata; accanto a esso troviamo una doppia 50+8 MP f/1.9-2.2 con sensore RYYB e ultra-grandangolare/macro. Aprendolo tramite la cerniera a goccia d’acqua certificata SGS troviamo non solo la selfie camera punch-hole da 32 MP f/2.2 ma soprattutto il display interno OLED da 6,94″ Full HD+ (2.690 x 1.136 pixel) con refresh rate LTPO 1-120 Hz, campionamento del tocco a 300 Hz e PWM Dimming a 1.440 Hz.

Ancora una volta, Huawei non specifica quale SoC Kirin c’è al suo interno, anche se i rumor parlano di un Kirin 9010E sulla scia della serie Pura 70. Sappiamo invece per certo esserci una batteria da 4.400 mAh con ricarica SuperCharge 66W, così come software HarmonyOS 4.2, connettività Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS a tripla frequenza, USB-C 2.0 e sensore ID laterale.

Huawei Nova Flip è disponibile in Cina al prezzo di vendita di 5.288 CNY (676€) per la variante base da 256 GB, salendo a 5.688 CNY (727€) per quella da 512 GB e infine 6.488 CNY (830€) per quella da 1 TB; per avere un metro di paragone, Huawei Pocket 2 parte da 7.499 CNY (959€), pur non battendo il più economico Motorola RAZR 50, che parte da 3.699 CNY (473€).

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le