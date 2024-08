Huawei Mate 70 appare in foto: 4 modelli, trapelano tutti i prezzi

Non cambierebbe la strategia di Huawei, che con la prossima serie Mate 70 si starebbe apprestando a presentare al pubblico quattro nuovi modelli. La famiglia di prossima generazione sarebbe composta dal poker Mate 70, Mate 70 Pro, Mate 70 Pro+ e Mate 70 RS Ultimate, successori diretti di quelli attualmente in commercio. Finora se n’era parlato in maniera abbastanza fumosa, ma un nuovo leak con foto e prezzi darebbe più concretezza al tutto.

Un grosso leak colpisce Huawei Mate 70, con foto dal vivo e prezzi di vendita

Le foto trapelate sui social cinesi sono quattro, ma non è chiaro se tre di questi siano effettivamente Huawei Mate 70, 70 Pro e 70 Pro+, mentre il quarto è chiaro che dovrebbe essere la variante RS Ultimate. Il look si rifà a quello di Mate 60, con un modulo fotografico rotondo che però sposta i vari elementi che lo compongono; uno dei sensori è posto centralmente, al posto del logo Huawei che viene spostato in basso in una sezione a sé stante di colore più chiaro.

Lo stesso vale per Huawei Mate 70 RS Ultimate, che rispetto a Mate 60 RS Ultimate mantiene forme più spigolose e la fotocamera ottagonale, anche qua col sensore che prende il posto del logo XMAGE, spostato subito sotto.

Il leak si conclude con la lista dei prezzi: nelle varianti da 12/256 GB, Huawei Mate 70 e 70 Pro avrebbero prezzi pari a 5.999 e 6.999 CNY (761€ e 888€), un aumento di 100 CNY per il primo e 500 CNY per il secondo; Mate 70 Pro+ da 16/512 GB rimarrebbe al costo di 8.999 CNY (1.141€) mentre ci sarebbe una diminuzione di 1.000 CNY per Mate 70 RS Ultimate, che nella 16/512 GB costerebbe 10.999 CNY (1.395€).

