Honor Pad X9 torna in sconto: eXtra visione & eXtra potenza a meno di 168€

Cerchi un tablet Android affidabile e resistente, dal rapporto qualità/prezzo imbattibile e magari anche di un brand di punta? Allora l’occasione del giorno di TomTop fa al caso tuo: Honor Pad X9 è in flash sale a meno di 168€ e pagando con PayPal in risparmio sale ulteriormente!

Honor Pad X9 è in offerta lampo su TomTop e pagando con PayPal è possibile ricevere un ulteriore sconto

Il motto di Honor Pad X9 è “eXtra visione, eXtra potenza” e il motivo è presto detto: il tablet è equipaggiato con uno schermo Fullview da 11,5″ con risoluzione 2K e frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Ciò si traduce in un’esperienza di utilizzo fluida e visivamente appagante, in modo da godere a pieno di qualsiasi contenuto multimediale. Gli altoparlanti surround (6 in tutto) fanno la loro parte mentre il corpo metallico restituisce una piacevole sensazione premium. Per quanto riguarda il lato “potenza”, il dispositivo è mosso dallo Snapdragon 685: si tratta di un chip a 6 nm in grado di offrire performance soddisfacenti e sempre fluide. Il resto del comparto comprende una batteria da 7.250 mAh, 4/128 GB di memorie, Android 13 lato software e fotocamere anteriore/posteriore da 5 MP ciascuna.

Il tablet Honor Pad X9 è in offerta lampo su TomTop, con tanto di spedizione gratis direttamente dall’Europa. Il prezzo promozionale è di 167.39€, un’occasione da non lasciarsi assolutamente sfuggire per portare a casa un ottimo tablet! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

