Honor Magic V3 vs Samsung Galaxy Z Fold 6: quali sono le differenze

Sono i top di gamma pieghevoli del momento (nel formato smartphone/tablet), ognuno con i suoi pregi ed il suo personalissimi stile. Tuttavia è normale essere indecisi su quale modello scegliere e in questo caso il nostro confronto tra design, specifiche e prezzo Honor Magic V3 vs Samsung Galaxy Z Fold 6 è l’ideale per avere un quadro completo di quello che offrono i due flagship!

Honor Magic V3 vs Samsung Galaxy Z Fold 6: dettagli e differenze tra i due top di gamma pieghevoli

DESIGN a confronto

Il design di Honor Magic V3 rappresenta un taglio netto rispetto al predecessore Magic V2: il nuovo top di gamma pieghevole presenta un modulo fotografico circolare, inserito in una cornice ottagonale posizionata al centro della scocca (nella parte superiore). Ovviamente lo stile rimanda a quello di Honor Magic 6 Pro, creando una sorta di continuità per la lineup premium di quest’anno. Il dispositivo presenta il classico formato in-fold, ossia con un ampio schermo pieghevole verso l’interno ed un pannello esterno. In entrambi i casi c’è un punch hole contenente le fotocamere selfie.

Per quanto riguarda il design di Samsung Galaxy Z Fold 6, anche quest’anno i miglioramenti sono sotto la scocca: il look resta invariato rispetto a quello di Z Fold 5, il quale a sua volta non ha portato grandi novità rispetto a Z Fold 4 (a parte il posizionamento del flash LED). Samsung ha optato nuovamente per una scelta “sicura” e viene da chiedersi quando avremo un cambio di look. Comunque si tratta del pieghevole perfetto se preferite un approccio minimale (inoltre lo stile ricalca leggermente quello della serie Galaxy S24, con una tripla fotocamera verticale, dal layout semplice). Anche il modello Samsung presenta uno schermo pieghevole verso l’interno, ma con una differenza: il pannello presenta una fotocamera sotto il display (mentre all’esterno che un punch hole).

SPECIFICHE a confronto

Honor Magic V3 Samsung Galaxy Z Fold 6 Dimensioni – 156,6 x 145,3 x 4,35 mm (aperto)



– 156,6 x 74 x 9,2 mm (chiuso)



– 226 grammi – 153,5 x 132,6 x 5,6 mm (aperto)



– 153,5 x 68,1 x 12,1 mm (chiuso)



– 239 grammi Impermeabilità IPX8 IP48 Display esterno – OLED LTPO

– schermo flat

– 120 Hz

– 6,43″ Full HD+ (2.376 x 1.060 pixel)

– PWM Dimming a 4.320 Hz

– 5.000 nit

– profondità colore 10 bit – Dynamic AMOLED 2X LTPO

– schermo flat

– 120 Hz

– 6,3″ HD+ (2.376 x 968 pixel)

– PWM Dimming a 480 Hz

– 2.600 nit

– profondità colore 10 bit Display interno – OLED LTPO

– schermo flat

– 120 Hz

– 7,92″ 2K+ (2.344 x 2.156 pixel)

– PWM Dimming a 4.320 Hz

– 5.000 nit

– profondità colore 10 bit – Dynamic AMOLED 2X LTPO

– schermo flat

– 120 Hz

– 7,6″ QXGA+ (2.160 x 1.856 pixel)

– PWM Dimming a 480 Hz

– 2.600 nit

– profondità colore 10 bit Chipset Snapdragon 8 Gen 3

4 nm TSMC Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy

4 nm TSMC CPU 1 x 3,3 GHz X4

2 x 3,2 GHz A720

2 x 3,0 GHz A720

3 x 2,3 GHz A520 1 x 3,4 GHz X4

2 x 3,15 GHz A720

2 x 2,96 GHz A720

3 x 2,26 GHz A520 GPU Adreno 750 Adreno 750 RAM 12/16 GB LPDDR5X 12 GB LPDDR5X ROM 256/512 GB/1 TB UFS 4.0 256/512 GB/1 TB UFS 4.0 Micro SD ❌ ❌ Sicurezza Lettore d’impronte digitali laterale Lettore d’impronte digitali laterale Fotocamera – 50 MP f/1.6, PDAF, OIS

– 40 MP ultra-wide, f/2.2, FOV 112°, macro da 2,5 cm

– 50 MP, f/3.0, OIS, teleobiettivo a periscopio fino a 100X (digitale) – 50 MP f/1.8, PDAF, OIS

– 12 MP ultra-wide, f/2.2, FOV 123°

– 10 MP, f/2.4, OIS, teleobiettivo con zoom ottico 3X Selfie – 20 MP f/2.2 (interna)

– 20 MP f/2.2 (esterna) – 4 MP f/1.8 (interna, sotto il display)

– 10 MP f/2.2 (esterna) Batteria 5.150 mAh 4.400 mAh Ricarica 66W 25W Ricarica wireless 50W 15W SIM Dual SIM 5G Dual SIM 5G eSIM ❌ (versione cinese) ✔️ WiFi WiFi 7 WiFi 7 Bluetooth 5.3 5.3 NFC ✔️ ✔️ GPS Dual GPS (L1 + L5)

GLONASS

GALILEO

BeiDou GPS

GLONASS

GALILEO

BeiDou

QZSS Porta USB-C 3.1 Gen 1 USB-C 3.2 Gen 1 Speaker Stereo Stereo Mini-jack cuffie ❌ ❌ Infrarossi ✔️ ❌ Software al lancio MagicOS 8.0.1

Android 14 One UI 6.1.1

Android 14

Honor Magic V3 vs Samsung Galaxy Z Fold 6 – PREZZO a confronto

Il confronto tra il prezzo di vendita di Samsung Galaxy Z Fold 6 e Honor Magic V3 dev’essere necessariamente rimandato: al momento il rivale cinese è stato lanciato solo in Cina, mentre per il lancio in Europa e in Italia bisognerà attendere il mese di settembre. Di seguito trovate la lista completa delle configurazioni disponibili per entrambi (ma quella di Magic V3 potrebbe cambiare con l’uscita occidentale).

Honor Magic V3 Samsung Galaxy Z Fold 6 12/256 GB 8.999 CNY (1.139€) 2.099€ 12/512 GB ❌ 2.219€ 16/512 GB 9.999 CNY (1.266€) ❌ 12 GB/1 TB ❌ 2.459€ 16 GB/1 TB 10.999 CNY (1.392€) ❌

Attualmente il top pieghevole di Samsung è acquistabile presso vari store online e fisici; per quanto riguarda il modello targato Honor, è presente in alcuni store di terze parti, anche se comunque per ora abbiamo a che fare con la versione cinese. Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

