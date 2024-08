Honor Magic V3 nasconde un dettaglio che prende in giro Samsung Galaxy Z Fold 6

Non siamo nuovi alle scaramucce fra compagnie, ma quanto fatto con Honor Magic V3 è senz’altro un modo originale per prendere in giro un competitor quale Samsung Galaxy Z Fold 6. Dopo anni in cui il brand sud-coreano è stato l’unico (o quasi) a produrre e vendere in massa smartphone pieghevoli, dalla Cina stanno arrivando numerose proposte che riescono a imporsi in termini di specifiche ma anche qualità costruttiva.

Sulla cerniera di Honor Magic V3 c’è un segreto minuscolo che trolla Samsung Galaxy Z Fold 6

In vista del suo lancio internazionale fuori dai confini cinesi, Honor ha scelto una campagna marketing decisamente inusuale per rimarcare i pregi strutturali di Honor Magic V3 rispetto alla concorrenza. Nasce così la collaborazione con Graham Short, artista inglese divenuto celebre per la realizzazione di micro-opere d’arte, spesso su superfici inusuali come punte di matite, lamette da barba o singoli semi di caffè.

Questa volta la superfice è stata la cerniera di Honor Magic V3, dove su una superfice di soltanto 4,35 mm si cela quanto segue:

“Cari proprietari di Samsung Galaxy Z Fold, ci dispiace. Sappiamo che eravate entusiasti di acquistare un telefono che si piega a metà e si infila in tasca, un po’ scomodamente. Vi era stato promesso il futuro, un prodigio tecnico, un mondo di multitasking senza limiti e prestazioni elevate. E ora, probabilmente guardate il nuovo Honor Magic V3 e vi sentite un po’… traditi.

Le dimensioni contano, e comprendiamo il vostro dispiacere. Come essere i favoriti per una medaglia d’oro e poi arrivare ultimi in gara, sapere che esiste un pieghevole più sottile, leggero e resistente è sufficiente per far mettere in discussione le proprie scelte. Lo capiamo. Siete stati dei pionieri, avventurandovi coraggiosamente nel territorio inesplorato degli schermi pieghevoli dalla durabilità discutibile. Meritate di meglio. Anzi, meritate una medaglia d’oro.

In tutta serietà, noi di Honor siamo impegnati a spingere i confini della tecnologia e a offrirvi la migliore esperienza possibile con i dispositivi pieghevoli. Vogliamo solo dire… è normale sentirsi delusi. Ci sentiremmo allo stesso modo.!

Serve un microscopio per poter leggere con chiarezza questa serie di frasi con cui Honor Magic V3 punta a sedurre i proprietari di Samsung Galaxy Z Fold 6, facendo loro notare come gli sforzi ingegneristici di Samsung siano stati sorpassati da quelli di Honor. Cerniera in acciaio, camera di vapore rinforzata in titanio per l’impianto di dissipazione, batteria più sottile in carburo di silicio: questo ha permesso a Magic V3 di ottenere il record come il pieghevole più sottile al mondo.

Rispetto ai 12,1 e 5,6 mm di Samsung Galaxy Z Fold 6, quello di Honor da aperto misura 4,35 mm e da chiuso 9,3 mm, poco più persino degli 8,6 mm di Samsung Galaxy S24 Ultra; senza contare che Magic V3 vanta anche un amperaggio di 5.150 mAh contro i 4.400 mAh di Z Fold 6, così come più potenti ricariche da 66W e wireless 50W anziché 25W e 15W per Samsung. Lo conosceremo ufficialmente a IFA 2024, anche se sappiamo già quale dovrebbe essere il prezzo in Europa.

