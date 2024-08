Ufficiale: Honor Magic V3 ha una data in Europa, trapela il prezzo

Aggiornamento 23/08: dopo averne scoperto la di presentazione, ecco quanto dovrebbe costare Honor Magic V3 in Europa, trovate il prezzo a fine articolo.

Se siete fra coloro che stanno attendendo la presentazione di Honor Magic V3 in Europa, abbiamo buone notizie per voi. Contrariamente a Apple, Samsung e Google, molto frequentemente le aziende cinesi lanciano i propri prodotti prima in Cina e poi nel resto del mondo. Questo accade anche nel caso di Honor, che in più di un’occasione ha importato in Europa i suoi smartphone principali con diverso distacco temporale.

Ecco quando sarà presentato in Europa il nuovo pieghevole Honor Magic V3

Questo distacco sta venendo via via colmato con le ultime generazioni: per esempio, Honor Magic 6 e 6 Pro esordirono in Cina a gennaio e in Europa a fine febbraio/inizio marzo. Andò diversamente con Honor Magic V2, che venne presentato in madrepatria a luglio 2023 per poi essere portato in Europa all’IFA 2023 di settembre ma essere effettivamente commercializzato a gennaio 2024. Così tanti mesi di differenza rischiano di penalizzare un’azienda, che non può cavalcare il fisiologico hype dei giorni subito successivi all’evento di lancio.

Non c’è ancora una data ufficiale per Honor Magic V3 in Europa, ma ci sono indizi che lasciano intuire che andrà similarmente allo scorso anno. L’ultimo modello pieghevole è nuovamente arrivato in Cina in questo luglio, e sul sito italiano possiamo già vedere il teaser accompagnato dallo slogan “the next big thin“, con riferimento al suo record di spessore di soli 4,35 mm da aperto e 9,2 mm da chiuso.

Se si va sul sito francese, il teaser è accompagnato da una promozione (da noi assente) che permetterà ai fortunati di vincere Honor Magic V3 o di vincere un viaggio a Berlino per assistere alla sua presentazione. Se si segue la cronologia indicata, il periodo della promozione scadrà il 2 settembre, guarda caso pochi giorni prima dell’inizio dell’annuale fiera berlinese di IFA 2024. Insomma, i presupposti ci sono tutti affinché vada come nel 2023, anche se resta da capire quanto tempo passerà da IFA allo sbarco sugli scaffali.

Data ufficiale | Aggiornamento 19/08

Finalmente sappiamo quando “si dispiegherà il futuro”, parafrasando lo slogan relativo proprio alla data di presentazione in Europa di Honor Magic V3. L’ultimo pieghevole della casa asiatica verrà reso ufficiale il 5 settembre in quel di IFA di Berlino, e non sarà l’unico prodotto in quanto sarà accompagnato anche da MagicPad 2 e MagicBook Art 14.

Trapela il prezzo | Aggiornamento 23/08

Mentre ci avviciniamo al suo evento di presentazione all’IFA 2024 di Berlino, il leaker Sudhanshu Ambhore ci dà qualche informazioni in più sulla commercializzazione in Europa di Honor Magic V3. Oltre a dirci che le colorazioni sarebbero Black, Green e Brown, ci fa sapere che il pieghevole sarebbe disponibile nell’unico taglio da 12/512 GB al prezzo di 1.999€, lo stesso di Magic V2 al lancio.

HONOR Magic V3 price for global markets ahead of the September 5, IFA launch!



It will be available in Black, Green, and Brown with a 12GB+512GB configuration, priced at €1999 in Europe🇪🇺 and £1699 in the UK🇬🇧



Will be a solid competitor for Samsung' & Google' foldable phones!… pic.twitter.com/hmKTgXAQ60 — Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) August 22, 2024

