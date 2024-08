Honor Magic 7 Pro, prima immagine: trapelano dettagli sulla fotocamera

“Mamma” Huawei le ha insegnato l’importanza della fotocamera nella fascia alta, e lo si evince da quello che sarebbe il rinnovato comparto di Honor Magic 7 Pro. Le ultime generazioni della gamma Magic hanno portato sul piatto camera phone di alto profilo, e grazie all’insider Teme possiamo avere un’idea delle capacità fotografiche del modello di prossima uscita.

Un leaker posta la prima immagine render del prossimo Honor Magic 7 Pro

L’immagine render rappresenta quelle che sarebbero le fattezze di Honor Magic 7 Pro, mostrandoci un riquadro fotografico diverso ma non troppo. Rimarrebbe piazzato centralmente, scelta che va per la maggiore sui camera phone cinesi da qualche anno a questa parte, ma con l’aggiunta di un foro dedicato ad autofocus laser e anello flash LED.

Possiamo vedere quello che sarebbe il sensore principale, a detta del leaker un OmniVision OV50K da 50 MP che si sostituirebbe all’OV50H di Magic 6 Pro. Sulla base di quanto è visibile, potrebbe essere mantenuto il meccanismo con lente ad apertura variabile: rimarrà la stessa f/1.4-2.0 di Magic 6 Pro o avrà un’escursione maggiore?

L’ultra-grandangolare sarebbe un non ben precisato sensore da 50 MP, e infine il teleobiettivo periscopiale, che userebbe il sensore Samsung ISOCELL HP3 da 200 MP in maniera similare a vivo X100 Ultra, che però usa l’ISOCELL HP9. Non è però chiaro se il sensore verrà utilizzato nella sua interessa o se verrà ancora una volta croppato a 180 MP come su Magic 6 Pro.

Potrebbero volerci ancora diversi mesi prima di conoscere Honor Magic 7 Pro in via ufficiale, visto che il suo predecessore è stato presentato a gennaio 2024, ma ci aspetta uno smartphone che potrebbe avere un display incredibile.

