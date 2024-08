Honor Magic 7: un leaker svela la data, e sarebbe prima del previsto

Per quanto cerchino di mantenere una certa cadenza nei rilasci annuali, di tanto in tanto i produttori ritoccano i propri calendari, il ché potrebbe accadere con Honor Magic 7. L’impressione è che il 2024 possa essere l’anno in cui diversi brand, principalmente cinesi, decidono di anticipare le tempistiche, come ci fa capire la data di presentazione trapelata per il flagship Honor.

Ecco quando ci sarebbe la data di presentazione di Honor Magic 7

L’informazione ci arriva da Smart Pikachu, uno degli insider di riferimento su Weibo: la presentazione di Honor Magic 7 sarebbe prevista per il mese di dicembre 2024. Qualora venisse confermato, sarebbe un mese prima rispetto a Honor Magic 6, che è stato presentato a gennaio dello stesso anno. Questa tempistica si porrebbe a metà fra le varie Xiaomi, OPPO e vivo, i cui annunci dei rispettivi top di gamma sono previsti a ottobre/novembre, e Samsung, il cui Galaxy S25 arriverà come al solito a febbraio/marzo.

Come al solito, bisogna specificare che non è detto che la presentazione di dicembre valga anche al di fuori dalla Cina, dove di solito gli smartphone vengono presentati con un anticipo più o meno marcato. Ricordiamo che Honor Magic 6 e 6 Pro vennero lanciati a gennaio in Cina e fra febbraio a marzo in Italia, che Magic 6 RSR Porsche Design arrivò a marzo in Cina e a maggio in Italia e che Magic 6 Ultimate è rimasto un’esclusiva cinese.

Se questa strategia verrà reiterata, per molti il modello di riferimento sarà Honor Magic 7 Pro, uno smartphone di cui sappiamo già praticamente tutto.

