Honor 300 Pro potrebbe avere un design rinnovato e uno stile “eccentrico”

Sono passati solo pochi mesi dal debutto della serie Honor 200 (a maggio in Cina e a giugno in Italia), ma già comincia a muoversi qualcosa per la prossima generazione della famiglia Number. Honor 300 Pro sarebbe stato avvistato in una prima immagine render, con alcuni dettagli sulle specifiche: il design dovrebbe cambiare rispetto a quello attuale e secondo le indiscrezioni dovremmo avere uno stile davvero “atipico”.

Honor 300 Pro mostrato in un’immagine leak con i primi dettagli: sarà davvero questo il nuovo design?

Crediti: CNMO

Sia Honor 200 che 200 Pro, presentano un ampio modulo fotografico a capsula, un look che riprende in parte quello della precedente generazione (o almeno quello del modello 100 Pro). La prossima serie del brand cinese potrebbe introdurre uno stile tutto nuovo, anche se potrebbe essere visto come una sorta di “evoluzione” di quello attuale. Honor 300 Pro è comparso in un’immagine render con un modulo fotografico che potremmo definire quasi “a goccia” e che va a fondersi con la parte superiore del bordo.

Il risultato finale non entusiasma, anche se – ovviamente – i gusti sono sempre soggettivi. Comunque gli stessi media cinesi che hanno riportato il leak sostengono che il design finale potrebbe cambiare rispetto a quanto visto. Il dispositivo avrebbe dalla sua un ampio schermo con bordi curvi ed una doppia fotocamera frontale (in un foro a pillola, come da tradizione per i modelli Pro della gamma).

Crediti: CNMO

Il dispositivo sarebbe caratterizzato da un’elegante colorazione Ocean Cyan, un un vetro posteriore dotato di finiture che richiamano il marmo. Ci sono anche vari dettagli sulle specifiche, anche in questo caso da prendere con cautela: si legge di un sensore principale da 50 MP, della presenza di un teleobiettivo a periscopio con zoom 5X e del chipset Snapdragon 8 Gen 3. Il resto delle caratteristiche comprenderebbero una batteria da 5.300 mAh con ricarica rapida da 100W (e wireless da 66W), la certificazione IP68, speaker stereo, un sensore ad infrarossi e l’NFC; lato software si legge di MagicOS 8.2 ma secondo la fonte Honor 300 Pro avrebbe a bordo direttamente MagicOS 9.0.

