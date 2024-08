Il flip phone HMD x Barbie arriva ad agosto: ecco immagini e specifiche

Aggiornamento 08/08: dopo la data di presentazione arrivano anche i primi dettagli su specifiche e design del flip phone di Barbie. Trovate tutte le novità direttamente all’interno dell’articolo.

È dallo scorso febbraio che HMD ha annunciato la sua collaborazione con Barbie per un flip phone ed ora c’è finalmente una data d’uscita. Il nuovo smartphone nato dalla collaborazione tra i due brand arriverà a fine agosto e viene anche mostrato uno scorcio di quello che ci aspetta.

HMD x Barbie Flip Phone: ufficiale la data di presentazione (anche in Italia)

Skyline, l’ultimo smartphone del brand – Crediti: HMD

Come si legge nel post pubblicato da HMD sui canali social, Barbie Flip Phone arriverà il 28 agosto: sicuramente sarà disponibile anche in Italia, dato che è già presente la pagina dedicata (è possibile iscriversi per ricevere notizie sul telefono). La prima immagine mostra solo una parte dello smartphone e non è dato di sapere come sarà il design: è visibile il logo di Barbie e la colorazione rosa che caratterizzerà la scocca, ma non ci sono altri dettagli.

Hi Barbie! 💓



Coming 28 August 👀. Be the First to Get It! 🎉



Sign up now: https://t.co/XKep2MvuKO pic.twitter.com/Zp0XedBXwC — HMD (@HMDdevices) July 29, 2024

Il nuovo dispositivo avrebbe dalla sua i software S30+ oppure KaiOS: non si tratterà quindi di uno smartphone Android, ma di una soluzione pensata per la “disintossicazione digitale”, ossia per svolgere funzioni essenziali e allontanare dai social. Ovviamente non ci aspettiamo un terminale flip nel senso moderno ma di una soluzione in stile Nokia 2780 Flip (confermata anche dalle immagini dell’ente certificativo TENAA). Tra le ultime novità della casa madre di Nokia troviamo il nuovo modello HMD Skyline (lanciato anche in Italia), un telefono che strizza l’occhio ad un iconico Nokia Lumia con un look da veri nostalgici.

Immagini e specifiche leak

Crediti: TENAA Crediti: TENAA Crediti: TENAA Crediti: TENAA

Il nuovo HDM x Barbie Flip Phone è stato avvistato nel database del TENAA: si tratta di un ente certificativo asiatico e oltre alle prime immagini del dispositivo ci sono anche alcuni dettagli sulle specifiche. Come anticipato poco sopra, si tratterà di un Feature Phone: il telefono è dotato di uno schermo principale LCD da 2,8″ con risoluzione 320 x 240 pixel, con un pannello esterno più piccolo (TFT da 1,77″ 160 x 128 pixel). Il comparto fotografico è basato su un singolo sensore da 0,3 MP mentre il chipset è una soluzione non specificata da 1 GHz con 64 MB di RAM e 128 MB di storage (espandibile tramite micro SD). È presente la connettività 4G/LTE, il Bluetooth e una batteria da 1.450 mAh. Le dimensioni sono di 108 x 55 x 18,9 mm (per un peso di 123 grammi).

