Google Pixel Watch 3 e 3 XL: i prezzi europei e global trapelano in rete

Aggiornamento 02/08: un nuovo leak sembra confermare quelli che saranno i prezzi di Google Pixel Watch 3 e 3XL, questa volta anche in dollari. Trovate tutte le informazioni direttamente all’interno dell’articolo.

L’evento estivo di Google si avvicina sempre più e in rete continuano ad emergere nuovi dettagli su quelle che potrebbero essere le novità che andranno ad affiancare la nuova serie Pixel 9. Un noto insider, infatti, ha pubblicato in questi giorni i possibili prezzi per l’Europa di Google Pixel Watch 3 e dell’inedito modello più grande che potrebbe prendere il nome di Pixel Watch 3 XL.

Google Pixel Watch 3: si partirà da 399€ in Europa?

Crediti: Onleaks x Android Headlines

Billbil-kun, celebre leaker noto principalmente per la sua affidabilità, ha pubblicato sulle pagine di Dealabs i possibili prezzi europei per la serie Pixel Watch 3, che per la prima volta quest’anno potrebbe essere formata da ben due modelli e quattro dispositivi. Poche novità per quanto riguarda il modello classico, che potrebbe riprendere gli stessi prezzi della passata generazione, mentre l’inedita versione XL potrebbe essere proposta con un piccolo sovrapprezzo di appena 50€.

Google Pixel Watch 3 (41 mm)

Bluetooth/Wi-Fi: 399€ / 349$

/ 349$ Bluetooth/Wi-Fi + 4G LTE: 499€ / 449$

Google Pixel Watch 3 XL (45 mm)

Bluetooth/Wi-Fi: 449€ / 399$

/ 399$ Bluetooth/Wi-Fi + 4G LTE: 549€ / 499$

Sono emerse, inoltre, delle indiscrezioni anche per quanto riguarda le colorazioni: Pixel Watch 3 potrebbe essere disponibili nelle classiche quattro colorazioni Obsidian, Porcelain, Hazel e Pink, mentre Pixel Watch 3 XL soltanto in Obsidian, Porcelain e Hazel.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le