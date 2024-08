Pixel Watch 3 e Watch 3 XL: le specifiche tecniche trapelano in rete

Aggiornamento 08/08: sono trapelate in rete le caratteristiche tecniche dei nuovi Pixel Watch 3 e Pixel Watch 3 XL, con poche sorprese rispetto alla generazione precedente. Trovate tutte le informazioni direttamente all’interno dell’articolo.

Nei giorni scorsi il noto insider Onleaks ha svelato il possibile design del nuovo indossabile di Google ma c’è di più. Quest’anno la compagnia di Mountain View avrebbe intenzione di raddoppiare l’offerta con il modello standard e Google Pixel Watch 3 XL, variante dotata di dimensioni maggiorate: ecco i primi dettagli di questa novità, con tanto di immagini render.

Google Pixel Watch 3 XL protagonista delle prime immagini render: ecco com’è fatto (e cosa aspettarsi)

Crediti: Onleaks x Android Headlines

Come di consueto è bene ricordare che i render di Onleaks non sono ufficiali, ma rappresenterebbero il design definitivo (scoperto dall’insider). Il modello Pixel Watch 3 non dovrebbe introdurre grandi novità in fatto di stile: il look è quasi invariato rispetto al predecessore e lo stesso varrebbe per la variante inedita Google Pixel Watch 3 XL. Il nuovo indossabile avrebbe dalla sua un ampio schermo circolare, senza bordi e con una corona rotante posizionata di lato. La grande differenza sarebbe proprio il display, da 1,45″ anziché 1,2″; anche lo spessore dovrebbe aumentare, con dimensioni generali di 45 x 45 x 13,89 mm. Probabilmente le dimensioni maggiori indicano la presenza di un batteria più capiente, ma per ora non ci sono conferme.

Crediti: Onleaks x Android Headlines

Grazie ad un nuovo leak di Android Headlines, sono state mostrate le immagini promozionali dei nuovi Pixel Watch 3 e Watch 3 XL (a patto che sia effettivamente questo il nome con cui verrà commercializzata la versione da 45 mm). I display offriranno la tecnologia Actua con una luminosità massima di 2.000 nits, mentre la ricarica sarà più veloce del 20% (soltanto sul modello da 41mm) e mentre la batteria garantirà 24 ore di autonomia con l’Always-On Display attivo.

Crediti: Android Headlines Crediti: Android Headlines Crediti: Android Headlines Crediti: Android Headlines Crediti: Android Headlines Crediti: Android Headlines Crediti: Android Headlines Crediti: Android Headlines Crediti: Android Headlines Crediti: Android Headlines

Per quanto riguarda invece il chipset, i nuovi smartwatch di Google utilizzeranno nuovamente lo Snapdragon Wear 5100 di Qualcomm visto nella precedente generazione, con tanto di co-processore Cortex-M33. Restano invariati anche i tagli di memoria: a disposizione, infatti, dovremmo avere 2 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione. La software, invece, ci sarà ovviamente Wear OS, probabilmente nella nuova versione 5. In merito all’uscita, i prossimi smartwatch sono attesi per il mese di ottobre, ovviamente in compagnia della serie Pixel 9.

