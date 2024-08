Google Pixel Watch 3 ufficiale: finalmente anche in versione da 45mm

In occasione dell’evento Made by Google 2024, la compagnia di Mountain View ha presentato ufficialmente il nuovo Pixel Watch 3, che per la prima volta viene proposto in due differenti formati. Google, infatti, sembra aver ascoltato i feedback degli utenti che chiedevano una cassa con diametro più grande, portando questa volta sul mercato ben due modelli: uno da 41mm e l’altro da 45mm.

Google Pixel Watch 3: tutto quello che c’è da sapere

Crediti: Google

Google Pixel Watch 3 offre il medesimo design proposto con la precedente generazione, con una scocca in alluminio riciclato al 100%, a cui viene affiancato un display Actua con protezione 3D Corning Gorilla Glass 5. Ad impreziosire il display troviamo la tecnologia AMOLED LTPO con 320 ppi, 60 Hz di refresh rate, color gamut DCI-P3 ed una luminosità massima di 2000 nits, con supporto per l’Always-On. La versione da 41mm pesa appena 31 grammi, mentre quella da 45mm soltanto 37 grammi, mentre entrambi i dispositivi sono resistenti ad acqua e polvere grazie alla certificazione IP68 e 5ATM.

Sotto la scocca troviamo il chipset Qualcomm SW5100 con co-processore Cortex M33, a cui vengono affiancati 2 GB di SDRAM e 32 GB di memoria flash eMMC. Per quanto riguarda invece la connettività, con questi nuovi modelli abbiamo a disposizione rete cellulare 4G LTE e UMTS, Bluetooth 5.3, Wi-Fi Dual Band (2.4 GHz e 5.0 GHz), NFC e UWB (Banda ultralarga), con supporto per GPS Galileo, GLONASS, Beidou e QZSS. Il sistema operativo viene aggiornato a Wear OS 5.0 che fa finalmente il suo debutto ufficiale sugli smartwatch di Google, mentre la batteria guadagna un piccolo upgrade con un’unità da 420 mAh per la versione da 45mm e una da 307 mAh per quella da 41mm. In entrambi i casi, tuttavia, l’autonomia sarà di circa 24 ore con Display Alway-On attivo e fino a 36 ore in modalità risparmio energetico.

Crediti: Google

Per quanto riguarda invece la sensoristica e il monitoraggio dell’attività fisica e della salute, abbiamo a disposizione un sensore a infrarossi per il monitoraggio della saturazione dell’ossigeno (SpO2), sensori elettrici con ECG, sensore di rilevazione della frequenza cardiaca, sensore per la conduttanza cutanea (cEDA) e per il monitoranno della risposta del corpo, sensore per la temperatura cutanea, accellerometro a 3 assi, giroscopio, sensore della luce ambientale, bussola, altimetro, barometro e magnetometro.

Grazie alla nuova funzione Loss of Pulse Detection (disponibile da settembre), inoltre, Google Pixel Watch 3 è in grado di rilevare gli eventi di perdita di polso che si verificano quando il cuore smette improvvisamente di battere. Questa funzione può effettuare automaticamente una chiamata ai servizi di emergenza e condividere un messaggio automatico con informazioni critiche, insieme alla posizione dell’utente, in modo che i soccorsi possano giungere nel minor tempo possibile.

Google Pixel Watch 3: disponibilità e prezzo

Google Pixel Watch 3 sarà disponibile in Italia a partire dal 10 settembre 2024 in quattro diversi modelli, divisi per dimensioni e connettività. Ecco il listino prezzi completo:

41mm Wi-Fi: 399€

41mm Wi-Fi + LTE: 499€

45mm Wi-Fi: 499€

45mm Wi-Fi + LTE: 549€

