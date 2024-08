Google Pixel 9a nelle prime foto: come cambierà il design

A metà agosto Google ha lanciato i nuovi modelli della famiglia Pixel 9, per la prima volta composta da ben tre smartphone a cui si aggiunge anche un pieghevole. Una famiglia di smartphone particolarmente nutrita ma ovviamente non possono mancare le prime indiscrezioni in merito alla futura aggiunta alla gamma: Google Pixel 9a è stato avvistato nelle prime immagini dal vivo (frutto di un leak), che mostrano un look leggermente diverso dal solito.

Trapelano le prime immagini (presunte) di Google Pixel 9a e mostrano un cambio di design

Crediti: @VNchocoTaco (X/Twitter)

La prime e presunte foto dal vivo di Google Pixel 9a arriverebbero ancora una volta dal Vietnam, secondo quanto trapelato. La casa di Mountain View ha un grave problema con le fabbriche di questo paese e già da tempo si vocifera di un possibile spostamento della produzione altrove (per evitare i leak e mantenere la segretezza). Per quanto riguarda i presunti scatti dal vivo, si tratterebbe di un prototipo, quindi di un modello non definitivo; il rischio fake è alto e allo stato attuale le immagini sarebbero state rimosse.

La prima cosa che si nota osservando gli scatti è il design leggermente diverso rispetto allo stile classico degli ultimi modelli della serie Pixel. Il dispositivo presenterebbe una dual camera orizzontale in un modulo a pillola, affiancato dal flash LED. Un layout che ricorda quella della serie Pixel 9 e del precedente Pixel 8a, ma con un tocco meno elaborato e più cheap. Secondo l’insider che ha condiviso gli scatti leak, il telefono dovrebbe debuttare in quattro colorazioni (tra cui una Silver), entro fine anno. Purtroppo non ci sono informazioni sulle specifiche, ma vista la natura di flagship economico del dispositivo non possiamo che aspettarci la presenza del Tensor G4.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le