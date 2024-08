Pixel 9 e iPhone 15 si godono l’estate in piscina nel simpatico spot di Google

Per celebrare il lancio della nuova serie di smartphone Pixel 9, Google ha pubblicato un primo spot pubblicitario che celebre l’amicizia con gli iPhone di Apple. Il simpatico filmato vede i due smartphone dei colossi americani conversare come fossero migliori amici in procinto di godersi una piacevole giornata estiva in piscina, ma qualcosa va storto: Pixel 9 è impegnato nel suo lancio estivo!

Il “lancio estivo” sorprende iPhone: il primo spot di Pixel 9 celebra anche Gemini

Il filmato pubblicato su YouTube con il nome “Best Phone Forever: Summer Magic“, vede iPhone 15 Pro e Pixel 9 Pro protagonisti di un simpatico siparietto in piscina. Lo smartphone di Apple, tutto acchittato con cappello di paglia e salvagente a forma di unicorno, è pronto a godersi una giornata di sole con il suo amico Pixel 9 Pro, che però sembra avere altri impegni. Il video, infatti, scherza sul fatto che per la prima volta un top di gamma di Google è arrivato sul mercato in estate.

“Pixel, ma noi veniamo lanciati in autunno!” dice iPhone sconvolto dal fatto che Pixel 9 non possa unirsi a lui a causa dell’imminente lancio. L’attenzione, in seguito, si sposta sulle funzionalità con intelligenza artificiale, con lo smartphone di Google che celebre tutte le novità: “Adesso posso utilizzare Gemini per chiedere informazioni nei video, ricevere aiuto in più applicazioni ed avere conversazioni in diretta” annuncia trionfante Pixel 9. Il finale è davvero molto carino e non vogliamo spoilerarvelo: correte a vedere il video!

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le