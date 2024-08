Google Pixel 9 Pro XL su DxOMark: la fotocamera sfiora il primo posto

Essendo fra i camera phone più attesi e ambiti dell’anno, non sorprende che DxOMark abbia testato Google Pixel 9 e Pixel 9 Pro XL, così come non sorprende che abbiano ottenuto risultati da primo della classe. Non tanto il modello standard, che ha un comparto hardware meno completo, quanto quello Pro XL, che a questo giro ha poco da invidiare ad altri competitor che puntano tanto sul comparto multimediale.

DxOMark ha valutato la fotocamera di Google Pixel 9 e Pixel 9 Pro XL: ecco i risultati

Pixel 9 Pixel 9 Pro XL

Partiamo con lo snocciolare i dati tecnici delle rispettive fotocamere:

Google Pixel 9 Primario 50 MP f/1.7 con sensore Samsung GNK 1/1.31″, pixel da 1.2 µm, OIS Dual Pixel PDAF, OIS Ultra-grandangolare 48 MP f/1.7 da 123° con sensore 1/2.55″, Dual Pixel PDAF

Google Pixel 9 Pro XL Primario 50 MP f/1.7 con sensore Samsung GNK 1/1.31″, pixel da 1.2 µm, OIS, Dual Pixel PDAF, OIS Ultra-grandangolare 48 MP f/1.7 da 123° con sensore 1/2.55″, Dual Pixel PDAF Teleobiettivo 5x 48 MP f/2.8 con sensore 1/2.55″, OIS, Dual Pixel PDAF



L’unica differenza fra Google Pixel 9 e 9 Pro XL è l’aggiunta di un teleobiettivo periscopiale con zoom ottico 5x, che gli permette di raggiungere un punteggio complessivo di 158 punti, al pari di Honor Magic 6 Pro e poco sotto al primo della classe di DxOMark, Huawei Pura 70 Ultra.

I pregi di Pixel 9 Pro XL registrati dagli analisti di DxOMark partono sin dall’anteprima dell’app fotografica, che restituisce un’inquadratura molto vicina alla foto finale, che beneficiano da ottimi valori nel bilancio fra dettagli e rumore e in parametri quali esposizione, colori e bilanciamento del bianco, artefatti, rapidità della messa a fuoco e una buona stabilizzazione video.

Al contrario, DxOMark imputa al camera phone Google risultati migliorabili causa instabilità della gamma dinamica, sottoesposizione e resa cromatica non ottimale con poca luce, presenza di artefatti quando si scatta in modalità Bokeh e a medio raggio col teleobiettivo, e sbalzi di nitidezza ed esposizione nella registrazione video.

Ecco come si aggiorna la top 10 di DxOMark:

Modelli Punteggi Huawei Pura 70 Ultra 163 Google Pixel 9 Pro XL

Honor Magic 6 Pro 158 Huawei Mate 60 Pro+

OPPO Find X7 Ultra 157 Huawei P60 Pro 156 Apple iPhone 15 Pro

Apple iPhone 15 Pro Max

Google Pixel 9 154 Google Pixel 8 Pro

OPPO Find X6 Pro 153 Honor Magic 5 Pro 152 OPPO Find X6

vivo X100 Pro 150 Huawei Mate 50 Pro

Xiaomi 14 Ultra 149 Google Pixel 8 148

