Pixel Screenshots è una delle novità AI di Pixel 9: schiaffo a Microsoft

Sono passate quasi 24 ore dalla presentazione della famiglia Google Pixel 9, e una delle sue principali novità si chiama Pixel Screenshots. Pur essendo ancora basati su Android 14 (essendo stati lanciati prima di Android 15), le novità software non mancano e sono perlopiù incentrate sull’elevare l’esperienza d’utilizzo tramite intelligenza artificiale.

Ecco come funziona l’AI di Pixel Screenshots sulla serie Google Pixel 9

Vi ricordate Recall, la funzione che sarebbe dovuta debuttare con Microsoft Copilot+ salvo poi essere rinviata a data da definire? Ecco, Pixel Screenshots funziona in maniera molto similare, anche se non identica. Quello a cui ha pensato Google è venire in aiuto a tutte quelle persone che usano gli screenshot su smartphone come fossero dei promemoria di informazioni di varia natura.

Quante volte vi è capitato di fare uno screenshot di un numero di telefono, di un prodotto che avete visto su un social o un sito internet, di un soggetto che volete mostrare a un vostro contatto? Il problema è che, col tempo, gli screenshot finiscono per riempire la relativa cartella in Galleria, col rischio di metterci minuti prima di ritrovare l’informazione che vi serviva al suo interno.

Questo rischio sparisce con Pixel Screenshot, dove l’AI analizza tutti gli screenshot che si effettuano per raccogliere i dati catturati e fornirli all’utente in un modo decisamente più comodo. Anziché dover scorrere tutte le immagini, basta entrare nella nuova app e scrivere nella barra di ricerca cosa si sta cercando: scrivendo “gatto” si ottengono tutti gli screenshot di gatti, e qualora lo screenshot fosse stato fatto da un sito si potrà riaprire la pagina web senza doverla ricercare nella cronologia.

Qualcuno potrebbe chiedersi: se Microsoft ha dovuto rinviare Recall per questioni di privacy, come ha fatto Google? L’azienda specifica che Pixel Screenshots utilizza Gemini Nano con Multi-modalità, e il suo funzionare offline fa sì che tutti i dati processati non vengano inviati verso alcun server. Per il momento, è una feature esclusiva di Pixel 9, vedremo se arriverà anche su modelli vecchi e su altri Android, magari tramite abbonamento Google One.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le