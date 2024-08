Con Google Pixel 9 arriva anche la nuova app Meteo: eccola nelle prime immagini

Google sembra avere un rapporto molto particolare con le app del proprio ecosistema, arrivandone ad offrire multiple per uno stesso servizio e alle volte completamente nessuna per degli strumenti che potrebbero tornare sempre utili agli utenti. Il Meteo, per esempio, è sempre stato parte dell’app Google principale, ma con l’arrivo di Pixel 9 questo servizio potrebbe finalmente evolversi in un’app standalone.

Dopo il redesign dello scorso anno, il Meteo di Google diventa finalmente un’app

Lo scorso anno, con l’arrivo di Pixel Tablet, Google ha rinnovato completamente la sezione meteo della sua app, arrivando addirittura ad offrire uno scorciatoia sulla homescreen per accedere direttamente alle informazioni più importanti. Il redesign, in seguito, è arrivato anche sugli altri smartphone, ma con Pixel 9 potrebbe essere finalmente arrivato il momento per il Meteo di avere una propria app standalone.

Le immagini condivise da Android Authority, infatti, mostrano finalmente l’app Meteo in una veste elegante e minimale, con tutte le informazioni riguardanti le previsioni per le prossime ore e delle animazioni ben curate che rispecchiano le condizioni attuali. Selezionando la città oppure la posizione corrente, sarà possibile accedere alle previsioni orarie e future, oltre che ai valori di umidità, vento, qualità dell’aria, visibilità e pressione.

Questa nuova app potrebbe essere un’esclusiva di Pixel 9, salvo poi arrivare anche sugli altri smartphone come accaduto per il redesign della sezione Meteo lo scorso anno. Per scoprire altri dettagli dovremo probabilmente attendere il 13 agosto, data di presentazione dei nuovi smartphone di Google.

