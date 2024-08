Google celebra le scelte di Apple: il futuro della comunicazione si chiama RCS?

Con iOS 18, da settembre gli iPhone potranno finalmente sfruttare la messaggistica RCS e Google sembra essere particolamente entusiasta di questa scelta presa da Apple. La compagnia di Mountain View, infatti, nelle ultime ore ha pubblicato un nuovo video promozionale che mette in risalto tutte le funzionalità di questo particolare servizio di messaggistica istantanea che video descritto da Big G come “il futuro dei messaggi cross-platform“.

Un nuovo video di Google evidenzia le funzioni dei messaggi RCS in arrivo su iPhone

Il Rich Communication Services (RCS) è un protocollo di comunicazione avanzato per la messaggistica, considerato la naturale evoluzione degli SMS. Tanto voluto da Google e Samsung che hanno fatto una campagna ad-hoc contro le “bolle verdi” nei messaggi, questo protocollo permette di inviare messaggi di testo, immagini, video, audio e altri contenuti multimediali direttamente come fossero normali SMS, senza utilizzare servizi di messaggistica istantanea di terze parti.

Il servizio RCS verrà ufficialmente adottato da Apple con il lancio di iOS 18 questo settembre, con il protocollo che è già disponibile nelle versioni beta del nuovo sistema operativo mobile di iPhone. Per questo motivo, Google ha deciso di celebrare con un filmato la scelta di Apple di adottare il servizio RCS, mostrando tutte le possibilità che si apriranno per la comunicazione tra smartphone Android e iPhone, che non dovranno più contare su app di terze parti per comunicare tra di loro.

Vale la pena ricordare che l’adozione ufficiale da parte di Apple non sarà sufficiente ad utilizzare RCS: il servizio infatti dovrà anche essere supportato dal proprio operatore telefonico per far si che tutto funzioni correttamente.

