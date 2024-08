Gemini Live: l’assistente di Her sta arrivando anche sui Samsung

Era prevedibile che Gemini Live non rimanesse un’esclusiva degli smartphone Pixel, e adesso iniziamo ad averne una prima conferma pratica. Google l’aveva specificato: il suo nuovo assistente AI verrà reso disponibile su Android e iOS, dato che è nel suo interesse che possa essere utilizzato da quante più persone nel mondo. E se si escludono i modelli della serie Pixel 9, il roll-out sta partendo verso gli utenti Samsung.

Google fa partire il roll-out di Gemini Live anche su smartphone e tablet Samsung

Per chi non lo sapesse ancora, Gemini Live è a tutti gli effetti il successore dell’Assistente Google, un’assistente smart che sfrutta l’intelligenza artificiale per conversare in maniera più naturale. Sfruttando il modello LLM di Gemini, è capace di capire meglio cosa gli stiamo chiedendo, eliminando la necessità di utilizzare comandi robotici per farsi comprendere.

Si hanno a disposizione 10 voci, ognuna con un tono diverso. Fra i vantaggi di Gemini Live c’è anche la possibilità di utilizzarlo in modalità Live, in cui l’assistente continua ad ascoltare senza doverlo richiamare ogni volta, anche mentre si stanno utilizzando altre app, un po’ come se lo si avesse al proprio fianco.

Le segnalazioni ci dicono che il roll-out di Gemini Live è partito su smartphone e tablet Samsung, ma non è chiaro su quali modelli e se ci sia una limitazione dettata dall’hardware, anche se ricordiamo che Gemini Live (come l’Assistente Google) funziona in cloud e non sul dispositivo. Ci sono alcune limitazioni, però: le estensioni non sono ancora disponibili, quindi manca l’integrazione con le varie app Google, ed è utilizzabile solo in lingua inglese. Queste mancanze verranno risolte nelle prossime settimane, ma per utilizzarlo serve l’abbonamento Gemini Advanced a 21,99€ al mese.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le