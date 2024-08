Addio Google Assistant: con Gemini Live l’utopia di Her si avvicina

Potrebbe essere passato un po’ in sordina, ma il lancio di Gemini Live rappresenta forse la principale novità presentata da Google assieme ai suoi nuovi Pixel 9. Fra le varie feature d’intelligenza artificiale snocciolate sul palco del keynote di Big G, questa rappresenta un nuovo capitolo verso la creazione di un assistente vocale AI con cui poter conversare come fosse una persona reale.

Google Pixel 9 sono i primi con Gemini Live: come funziona il nuovo assistente AI

Da qualche mese, Gemini ha preso il posto dell’Assistente Google, ma in tanti attendono il momento in cui sarà possibile avere conversazioni più complesse e dal tono più naturale. Come dimostrato durante la presentazione di Pixel 9, potremo dire addio alla meccanicità con cui ci siamo sempre rivolti agli assistenti vocali e a tutte quelle volte che ci siamo visti rispondere “Scusa, non ho capito” solamente perché avevamo provato a chiedere qualcosa usando frasi meno robotiche e preimpostate.

Grazie al modello LLM di Google, Gemini Live è capace di capire in maniera più profonda ciò che gli stiamo chiedendo, rispondendo in maniera più naturale anche grazie al suo ricordarsi domande e risposte precedenti, evitando così di dover ripetersi; può anche essere interrotto qualora volessimo correggere la domanda, aggiungere dettagli o cambiare argomento.

Grazie all’integrazione con la suite Google, nelle prossime settimane Gemini Live potrà interfacciarsi alle estensioni di Gmail, Calendario, Keep e YouTube Music, potendo per esempio recuperare informazioni dalle mail ricevute e inviate, dagli eventi in programma, dalle liste fatte su Keep oppure creare playlist musicali. Google aggiunge che potremo chiedere a Gemini Live di analizzare quello che c’è a schermo o quello che sta inquadrando la fotocamera.

Anche se non parliamo di qualcosa di realmente inedito, dato che OpenAI l’ha fatto per prima con la Voice Mode del suo celebre ChatGPT, è evidente che Gemini Live sarà il primo assistente AI nelle mani di moltissimi. Per ora è stato lanciato assieme ai succitati Pixel 9, ma Google ha confermato che non sarà un’esclusiva dei suoi smartphone. Gemini Live sarà disponibile su Android e iOS nel prossimo futuro (manca una data), anche grazie all’aggiunta di più lingue (per ora è solo in inglese), a patto di avere l’abbonamento a Gemini Advanced, il cui costo è di 21,99€ al mese.

