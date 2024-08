Gemini arriva in Google Home: l’AI interagisce con telecamere e smart speaker

Con la presentazione del nuovo TV Streamer, Google ha anche annunciato l’integrazone di Gemini in Google Home, con l’assistente vocale che potrà finalmente accedere ai dispositivi collegati e fornire risposte molto più colloquiali rispetto a prima. Con Siri di Apple ancora in versione beta e Alexa di Amazon ancora in alto mare, Google è la prima ad integrare realmente l’intelligenza artificiale all’interno di un assistente vocale collegato all’ecosistema domotico.

Google integra Gemini in Home per rendere la casa davvero intelligente

Grazie alla nuova integrazione di Gemini, le telecamere di sicurezza Nest otterranno un tanto atteso upgrade grazie all’intelligenza artificale. Questi dispositivi, infatti, potranno finalmente utilizzare il riconoscimento facciale, processando allo stesso tempo filmati, immagini e testi per fornire all’utente quante più informazioni possibili. Per esempio, invece di segnalare l’identificazione di un animale nell’inquadratura, le telecamere Nest capiranno che il nostro cane sta scavando in giardino e lo farà notare all’interno dell’app Google Home.

A benificiare dell’integrazione di Gemini saranno ovviamente anche gli smart display e smart speaker Nest, che guadagneranno un Assistant molto più intelligente e colloquiale. Con l’AI, inoltre, saranno migliorare le richieste per la riproduzione musicale, per l’impostazione dei timer e di tutte quelle funzioni che con Assistant potevano sembrare inizialmente macchinose.

Queste nuove funzioni, tuttavia, saranno inizialmente disponibili per gli abbonati Nest Aware nel Preview Program entro la fine del 2024. Nel 2025, invece, l’integrazione di Gemini in Google Home sarà disponibile per un pubblico più ampio. Al momento, non ci sono dettagli per l’arrivo in Italia.

