Google Gemini arriva in Google Chrome: chattare con l’AI è ancora più veloce

Che Google stia puntando forte sull’intelligenza artificiale non è di certo un segreto, ma sembra proprio che l’integrazione con Gemini sia prevista davvero in ogni prodotto dell’azienda. Con un nuovo aggiornamento del browser web Chrome, infatti, Big G ha deciso di aggiungere l’AI di Gemini anche alla barra degli indirizzi, per consentire agli utenti di iniziare una nuova conversazione con il chatbot come se stessero effettuando una classica ricerca su internet.

Google integra Gemini nella barra degli indirizzi di Chrome per conversazioni ancora più veloci

Crediti: Google

Grazie alla versione 128 di Google Chrome, gli utenti adesso possono conversare direttamente con Google Gemini interpellando l’intelligenza artificiale tramite la barra degli indirizzi. Dopo aver aggiornato il browser, infatti, basterà digitare “@gemini” e completare la propria richiesta per iniziare immediatamente una nuova conversazione con il chatbot aprendo una scheda con il sito ufficiale dell’AI. In pochi secondi, quindi, sarà possibile avviare una nuova chat e ricevere immediatamente la risposta al proprio quesito, proprio come se si stesse facendo una ricerca su internet.

Questo nuovo aggiornamento di Chrome ha introdotto anche la funzionalità Cerchia e cerca tramite Google Lens, con una nuova estensione che permette di evidenziare un elemento del sito web che stiamo visitando e di cui vogliamo approfondire la conoscenza, per avviare immediatamente una ricerca visiva ed ottenere maggiori informazioni.

Potete effettuare l’aggiornamento di Google Chrome tramite “Impostazioni > Informazioni su Chrome > Aggiornamenti“, oppure recandovi all’indirizzo “chrome://settings/help” direttamente dal browser. Una volta scaricata l’ultima versione (attualmente la v. 128), sarete immediatamente in grado di sfruttare questa nuova funzione.

