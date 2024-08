L’AI di Google Gemini è in arrivo anche sulle cuffie: ecco “Gemini on EarBuds”

Aggiornamento 06/08: nella nuova versione dell’app Google per Android sono stati scovati nuovi riferimenti all’arrivo dell’intelligenza artificiale sulle cuffie, con una nuova funzione che potrebbe prendere il nome di “Gemini on EarBuds”. Trovatre tutte le informazioni all’interno dell’articolo.

Il lancio di Gemini sta rappresentando per Google una nuova era fatta d’intelligenza artificiale integrata in tutti i servizi. Il piano generale sembra essere quello di sostituire completamente il vecchio Assistant, portando su ogni dispositivo compatibile la nuova AI di Gemini. Tra questi dispositivi ci saranno anche le cuffie in grado di evocare l’assistente vocale, stando alle ultime indiscrezioni.

Google Gemini sostituirà Assistant ovunque, anche sulle cuffie TWS

Crediti: Google

Analizzando l’ultima beta dell’app di Google (15.6), gli esperti di 9to5Google hanno evidenziato alcune tracce che puntano all’arrivo imminente di Gemini anche sulle cuffie. Attualmente, infatti, le cuffie come Pixel Buds Pro non possono ancora invocare direttamente l’AI di Gemini come assistente vocale, ma sono legate a doppia mandata all’utilizzo del vecchio Assistant.

Il form factor “bisto“, ovvero quello dedicato proprio alle cuffie, viene citato in una stringa di codice con l’avviso dell’imminente arrivo arrivo del supporto per questo dispositivo. Google, quindi, starebbe lavorando duramente per “cancellare” qualsiasi traccia di Assistant e permettere agli utenti di abituarsi quanto prima al nuovo Gemini.

Nella versione 15.31 dell’app Google, invece, sono emersi nuovi dettagli su quella che potrebbe essere la funzione chiamata “Gemini on EarBuds“. Nelle stringe di codice, infatti, appare nuovamente il riferimento a “bisto”, con una descrizione molto chiara: “Your new AI assistant is on headphones” (il tuo nuovo assistente AI è sulle cuffie). Tutti gli indizi potrebbero quindi condurre all’annuncio di questa nuova funzione come esclusiva per le Google Pixel Buds Pro 2, che dovrebbero essere presentate la prossima settimana.

