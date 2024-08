Gemini è più intelligente con la nuova versione 1.5 Pro: disponibile per gli utenti Advanced

Con il lancio della nuova versione 1.5 Flash di Gemini, Google sembra abbia potenziato anche il modello 1.5 Pro con una migliore capacità di ragionamento che permetterà agli utenti di ricevere delle risposte più dettagliate e precise anche per i quesiti multipli. L’aggiornamento del modello è disponibile da oggi, nonostante sulla pagina ufficiale delle novità dell’intelligenza artificiale risulti rilasciata addirittura ben 2 settimane fa. Che si sia trattato di una svista di Big G e gli utenti stiano già utilizzando il nuovo modello già da diversi giorni?

Gemini 1.5 Pro in Gemini Advanced è diventato ancora più potente

Crediti: Google

In queste ore è stato pubblicato un nuovo aggiornamento per Google Gemini che migliora il modello 1.5 Pro con nuove capacità di ragionamento, legate in particolar modo alla programmazione. Stranamento, però, l’aggiornamento riporta la data del 2 agosto 2024, un giorno dopo il lancio di Gemini 1.5 Flash. Potrebbe essersi quindi trattato di una svista di Google nella comunicazione dell’arrivo del nuovo modello, oppure semplicemente è stata riportata una data sbagliata. Di seguito il changelog ufficiale.

Cosa : Gemini Advanced, con 1.5 Pro, ora offre risposte migliori per i prompt correlati al ragionamento e alla programmazione. Se stai cercando l’assistenza di Gemini per affrontare sfide logiche con più passaggi che richiedono più competenze o per analizzare e generare un codice più accurato, Gemini Advanced ti aiuterà a completare le attività in modo più efficiente.

Vi ricordiamo che per usufruire della versione 1.5 Pro è necessario essere abbonati al programma Gemini Advanced, al prezzo di 21.99€ al mese.

