Zoom Enhance debutta su Pixel 8 Pro con il nuovo aggiornamento di Google Foto

Annunciata la scorsa settimana in occasione della presentazione della nuova serie Pixel 9 all’evento Made by Google, la nuova funzione con intelligenza artificiale Zoom Enhance ha fatto il suo debutto in queste ore anche sul precedente flagship realizzato dall’azienda di Mountain View. Questa particolare funzione AI permette di migliorare tutte quelle fotografie scattate con lo zoom che hanno perso dettagli nell’elaborazione, ricreando le parti mancanti e aumentando la risoluzione.

Google Foto si aggiorna e porta Zoom Enhance su Pixel 8 Pro

Crediti: 9to5google

Con il lancio della versione 6.95 di Google Foto, ha fatto il suo debutto su Pixel 8 Pro la nuova funzione Zoom Enhance che si occupa di migliorare le fotografie scattate con lo zoom. Presentata come una delle novità AI in arrivo su Pixel 9, questa funzionalità permetterà di sfruttare l’intelligenza artificiale anche sul flasghip di Google della scorsa generazione, insieme alle altre funzione che sfruttano l’AI generativa nella suite fotografica di Big G.

Questa nuova funzione, oltre a migliorare gli scatti effettuati con lo zoom, permette anche di migliorare i dettagli di una foto ritagliata, aumentando la risoluzione con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Facendo un pinch-to-zoom sulla foto, infatti, comparirà l’opzione “Migliora dettagli” che con una simpatica animazione e pochi secondi di elaborazione mostrerà una versione più dettagliata della sezione ingrandita. Questa nuova foto potrà essere salvata come copia, oppure ripristinata eliminando le modifche.

La funzione Zoom Enhance sembra essere ancora in fase di rollout e il solo aggiornamento potrebbe non bastare a far comparire la nuova opzione, data l’attivazione che sembra essere lato server. Nel caso in cui non vedeste ancora la funzione nella versione aggiornata di Google Foto, provate a riavviare l’app per forzare l’attivazione.

