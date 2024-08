Google prepara l’app ufficiale per Windows: ecco quando arriverà Essentials

Negli ultimi due anni, Google ha lavorato per portare Google Play Games a un numero sempre maggiore di gamer su PC Windows in tutto il mondo. Oggi, l’azienda di Big G compie un ulteriore passo avanti con il lancio di Google Essentials, una nuova app progettata per semplificare l’accesso ai migliori servizi Google durante la configurazione di un nuovo PC che adotta il celebre sistema operativo di Microsoft.

Google Essentials: la nuova app per Windows con tutti i servizi a portata di click

Google Essentials è una soluzione pratica e versatile che permette agli utenti di scoprire e installare facilmente molti dei più noti servizi Google, incluso Google Play Games. Inizialmente, l’app sarà disponibile su tutti i modelli di PC consumer e gaming di HP, come Spectre, Envy, Pavilion, OMEN, Victus e HP Brand, con un’espansione futura prevista per i brand OmniBook. Soltanto in seguito, poi, l’app sarà disponibile anche per altri produttori e per l’installazione libera.

Grazie a Google Essentials, gli utenti potranno aprire l’app direttamente dal menu Start e passare facilmente dal telefono al laptop, senza soluzione di continuità. Ad esempio, sarà possibile accedere a migliaia di giochi mobili e nativi per PC da Google Play Games, come Clash of Clans e CookieRun: Tower of Adventures, sia tramite Google Essentials che l’OMEN Gaming Hub di HP. Inoltre, con l’accesso al proprio account, i giocatori potranno sincronizzare i progressi di gioco e i premi, continuando l’esperienza di gioco sia su dispositivi Android che su PC.

Oltre ai giochi, Google Essentials permette di accedere a Google Foto e Google Messaggi, rendendo più semplice la gestione degli album fotografici e la risposta ai messaggi di amici e familiari. Per chi ha necessità di gestire attività lavorative, l’app include scorciatoie ai popolari strumenti di produttività di Google, come Google Docs, Drive e Calendar. Inoltre, gli utenti Google idonei potranno usufruire di una prova gratuita di 2 mesi di Google One 100GB per soddisfare le loro esigenze di archiviazione cloud.

