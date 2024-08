Google dice addio alle Chromecast: non ci saranno più nuovi modelli

Con la presentazione ufficiale del nuovo TV Streamer è arrivato anche un annuncio a sorpresa che non farà assolutamente piacere ai fan della tv stick di Google. La compagnia di Mountain View, infatti, ha deciso di fermare la produzione di Chromecast, con le scorte attualmente presenti sul mercato che verranno portate ad esaurimento, senza che vengano però ri-stockate.

Con il primo modello lanciato nel 2013, Chromecast lascia il posto a TV Streamer

Crediti: Google

Annunciata nel luglio del 2013, la prima Chromecast ha permesso agli utenti di inviare i contenuti presenti sul loro smartphone direttamente alla TV, iniziando a creare quello che verrà conosciuto in seguito come l’ecosistema “Cast”. La seconda generazione arrivata nel 2015 e la terza nel 2018 hanno fatto da apripista per la nuova version con Google TV in 4K arrivata nel 2020, ma la serie si concluderà quindi con il modello HD lanciato nel 2022.

Dal 2024, però, ci sarà soltanto il nuovo Google TV Streamer, un nuovo set-top-box appena annunciato che fornirà un’esperienza di streaming in 4K, ma che fungerà anche da hub per la domotica grazie al supporto per Thread e Matter. Il supporto, però, non terminerà: il telecomando del nuovo TV Streamer, infatti, è compatibile con i modelli di Chromecast fino al 2020 e potrà essere utilizzato anche con i dispositivi che gli utenti posseggono già.

