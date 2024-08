La sincronizzazione di password e preferiti e più semplice su Google Chrome con questa funzione

Durante il 2024, Google ha testato su iOS una nuova funzione che permetterà di sincronizzare con maggiore semplicità password, preferiti e dati all’interno del browser Chrome e finalmente questa novità arriverà molto presto anche su Android e nella versione desktop (Windows, Linux e macOS). Grazie a questa nuova funzione, infatti, gli utenti non dovranno far altro che effettuare il login con le credenziali del proprio account, per vedere immediatamente avvenire la sincronizzazione, senza più dover smanettare all’interno delle impostazioni.

La sincronizzazione di password e preferiti sarà attiva di default anche su Android e Desktop in Google Chrome

Crediti: Google

Attualmente, quando si effettua il login con il proprio account in Google Chrome è necessario passare attraverso l’attivazione di diverse impostazioni per far si che tutto venga sincronizzato correttamente, ma grazie alla nuova funzione testa sulla versione mobile del browser su iOS, il processo verrà completamente snellito. Basterà, infatti, semplicemente effettuare il login al proprio account Google tramite il browser su Android e desktop e la sincronizzazione di dati, password e preferiti sarà attiva di default.

“Oggi, gli utenti si aspettano sempre di più di dover semplicemente effettuare l’accesso per accedere ai propri contenuti e di doversi disconnettere per tenerli al sicuro. Data questa evoluzione della tecnologia e delle norme degli utenti, continuiamo a fare progressi nel trasformare il nostro modello di sincronizzazione legacy in uno che soddisfi in modo più fluido le aspettative che gli utenti hanno oggi” ha annunciato Claire Charron, product manager di Google Chrome.

Al momento non sappiamo ancora quando questa nuova funzione diventerà disponibile anche su Android e Desktop, mentre su iOS è già possibile effettuare il login ed avere la sincronizzazione attiva in via predefinita.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le