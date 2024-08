Cerchia e Cerca trova anche la musica: quali modelli si stanno aggiornando

Il 2024 è iniziato per Google con il lancio di Cerchia e Cerca, un’evoluzione di Google Lens e dello scopo di ricerca online che l’azienda si prefissò alla sua fondazione. Introdotta con la serie Samsung Galaxy S24, questa feature ha perfezionato il metodo con cui le persone possono cercare contenuti di ogni tipo sul web, e Big G sta continuando a migliorarla e ad arricchirla, come nel caso dell’introduzione della funzione di ricerca musicale.

Google aggiunge la funziona di ricerca musicale dentro Cerchia e Cerca: parte il roll-out

C’è chi la chiama Song Search, chi Audio Search e chi ancora Music Search, ma il succo è il medesimo: utilizzare Cerchia e Cerca per identificare la musica in riproduzione sul dispositivo, nelle proprie vicinanze oppure canticchiandolo. Attivando la funzione Cerchia e Cerca, nell’interfaccia viene aggiunto un pulsante con un’icona musicale su cui cliccare per avviare l’identificazione in stile Shazam o Soundhound.

La novità fa parte della build dell’app Google in versione 15.32.37.28, ma anche aggiornandola manualmente non tutti stanno ricevendo questa aggiunta. Per il momento, infatti, il roll-out pare essere limitato ai Samsung: la prima segnalazione è arrivata da un possessore di Galaxy S23, ma dovrebbe essere solo questione di tempo prima che arrivi anche su altri Galaxy e in futuro anche su altri brand Android. Nel frattempo, sempre Samsung si starebbe preparando a rilasciare Cerchia e Cerca anche sui primi mid-range.

