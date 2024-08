Google pubblica le patch di sicurezza di agosto 2024 per Android: corretta una importante falla

Google ha pubblicato in queste ore una nuova patch di sicurezza per Android che si occupa di risolvere numerose falle che potrebbero aver messo a rischio la privacy e l’incoluminità dei dati gli utenti che utilizzano smartphone e tablet con questo sistema operativo mobile. Con le patch di agosto 2024 sono ben 46 i problemi di sicurezza risolti, tra cui uno davvero pericoloso che poteva essere sfruttato dai malintenzionati per prendere il controllo dei dispositivi.

Risolta una falla zero-day nel kernel di Android grazie alle nuove patch di sicurezza di agosto 2024

Crediti: Canva

Gli aggiornamenti di sicurezza Android di questo mese risolvono 46 vulnerabilità, tra cui un’esecuzione di codice remoto (RCE) di gravità elevata sfruttata in attacchi mirati. La vulnerabilità zero-day, tracciata come CVE-2024-36971, è una debolezza use after free (UAF) nella gestione delle rotte di rete del kernel Linux ch richiede privilegi di esecuzione di sistema per un corretto sfruttamento e consente di modificare il comportamento di determinate connessioni di rete.

Secondo Google, questa falla potrebbe essere già oggetto di sfruttamento limitato e mirato, con i malintenzionati che lo sfruttano per eseguire codice arbitrario senza che gli utenti debbano eseguire alcuna interazione. Il consiglio, quindi, è quello di installare immediatamente le nuove patch di sicurezza per evitare di rimanere vittima di hacking grazie a questa vulnerabilità.

Le patch di sicurezza di agosto 2024 per Android saranno disponibili in AOSP (Android Open Source Project) nelle prossime 48 ore, arrivando in seguito su tutti i dispositivi Pixel. Per quanto riguarda gli altri smartphone, invece, bisognerà attendere che i produttori adattino le patch di sicurezza al proprio software per poi pubblicare l’aggiornamento.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le