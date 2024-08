Google lancia Android 15 Beta 4.2: nuovi bugfix in attesa della versione finale

Dopo la presentazione ufficiale dei nuovi Pixel 9 che eseguiranno ancora Android 14, Google ha pubblicato un nuovo aggiornamento per l’ultima versione beta di Android 15, in attesa del rilascio della versione finale. Android 15 Beta 4.2 si occupa di risolvere principalmente diversi problemi che gli utenti hanno incontrato durante il loro percorso di testing, in particolar modo con la fotocamera e il crash di alcune app.

Android 15 sta arrivando e Google risolve numerosi problemi con l’ultima beta

Crediti: Google

Android 15 Beta 4.2, con la build AP31.240617.015 e le patch di sicurezza di agosto 2024, è disponibile da oggi su Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, Pixel 8, Pixel 8 Pro, e Pixel 8a. Questo nuovo aggiornamento minore si occupa di risolvere diversi problemi con la fotocamera e il risveglio dalla modalità standby su alcuni dispositivi. Questo dovrebbe essere l’ultimo aggiornamento prima dell’arrivo della versione finale. Di seguito trovate il changelog completo.

Risolto un problema con alcuni il risveglio di alcuni dispositivi

Risolto un problema che causava l’apparizione di una barra grigia trasparente quando si utilizzava la fotocamera

Risolto un problema con la fotocamera che causava un frame rate basso

Risolto un problema con la fotocamera che causava un crash quando si modificava lo zoom

Risolto un problema con la saturazione della fotocamera

Risolto un problema che causava il flicker della UI

Risolto un problema che causa il crash dell’app di YouTube

Per scaricare questo nuovo aggiornamento non dovrete far altro che recarvi nelle impostazioni del vostro smartphone Google Pixel per vedervi notificata la disponibilità della nuova patch OTA che vi consentirà di installare Android 15 Beta 4.2 (a patto che siate registrati al Android Beta Program).

