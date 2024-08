FOSSiBOT F3600 Pro è in offerta lancio su Geekmall (anche con batterie aggiuntive e pannello solare)!

Arriva una novità versatile e potente, adatta sia agli amanti del campeggio che agli utenti sempre attenti alle possibili interruzioni di corrente in casa. Per non restare mai senza energia, ecco FOSSiBOT F3600 Pro, la nuova Power Station fresca di lancio ora disponibile anche su Geekmall: ovviamente non poteva mancare una promozione dedicata, con la possibilità di risparmiare con un codice sconto e di acquistare la stazione in bundle con un Battery Pack aggiuntivo e perfino un pannello solare.

La nuova Power Station FOSSiBOT F3600 Pro debutta su Geekmall: ecco tutte le occasioni, con vari bundle in promo

Crediti: FOSSiBOT

L’iniziativa promozionale di Geekmall è attiva fino al 5 settembre: in questo modo chi desidera partire per le vacanze con una nuova Power Station può ordinarla subito (c’è la spedizione gratis dall’Europa) mentre gli utenti che prevedono un utilizzo “più domestico” hanno la possibilità di attendere fino a inizio settembre. FOSSiBOT F3600 Pro è una Power Station capiente ed adatta a molteplici occasioni: in campeggio è sicuramente un alleato prezioso, ma anche in vacanza (nella casa al mare) oppure come soluzione di riserva da tenere nella tua abitazione. La tecnologia UPS permette di passare automaticamente dall’alimentazione tramite rete elettrica a quella a batteria in soli 10 ms (quando viene rilevata un’interruzione di corrente), quindi è utilissima anche per un utilizzo quotidiano.

La stazione è dotata di una capiente batteria LiFePO4 da 3.840 Wh, un’unità a lunga durata (fino a 1.600 cicli di ricarica) con la possibilità di espandere il tutto con un massimo di due Battery Pack aggiuntivi (per un totale di ben 11.520 Wh). F3600 Pro è adatto a qualsiasi tipologia di prodotti tech (elettrodomestici, utensili da campeggio e quant’altro) e supporta fino a 13 dispositivi contemporaneamente. Grazie alle 5 velocità di ricarica è possibile scegliere tra la massima celerità ed una carica più lenta, utile per preservare la batteria. La ricarica completa può avvenire in 1,5 ore grazie alla potenza massima in entrata di 4.200W (tramite alimentazione AC che con un pannello solare).

Crediti: FOSSiBOT

Grazie all’app per smartphone puoi monitorare il funzionamento della Power Station, controllare lo stato della batteria ed accedere a tante informazioni importanti in tempo reale. Inoltre si tratta di un modello facile da spostare: la coppia di ruote e la maniglia retrattile permettono di trasportare la stazione in tutta tranquillità e senza sforzo (come fosse un trolley). FOSSiBOT F3600 Pro è disponibile in offerta lancio su Geekmall a 1.599€, utilizzando il codice “FSBF3600pro“. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Oltre ad acquistare la Power Station da sola è possibile anche risparmiare su vari bundle che comprendono sia un pacco batteria aggiuntivo o un kit con pannello solare. Di seguito trovi tutte le occasioni disponibili, con codice sconto e spedizione dall’Europa gratis.

Contenuto realizzato in collaborazione con Geekmall.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

