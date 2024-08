Epic Games Store Mobile ufficiale su iOS: Fornite e Fall Guys arrivano su iPhone

A distanza di quattro anni dall’inizio della diatriba tra Apple ed Epic Games che ha portato alla clamorosa esclusione di Fornite dall’App Store, il celebre gioco battle royale torna su iPhone con un assist dell’Unione Europea che grazie al DMA ha costretto la compagnia di Cupertino ad allargare le maglie del suo ecosistema. Arriva oggi ufficialmente, infatti, Epic Games Store Mobile per iOS, il marketplace di terze parti che includerà tutti i giochi del popolare publisher e sviluppatore statunitense.

Epic Games Store Mobile è qui: dopo 4 anni Fortnite torna su iPhone

Crediti: Epic

L’Epic Games Store per iPhone è un nuovo marketplace mobile in cui si possono trovare, acquistare, scaricare e giocare i nuovi giochi e app per dispositivi mobile. Lanciata inizialmente con i giochi per dispositivi mobili più famosi di Epic, l’app si evolverà nei prossimi mesi per diventare un negozio di giochi ibrido con prodotti per PC, Mac e smartphone in un unico negozio. Questo store è inizialmente disponibile soltanto in Europa, ma il lancio in paesi come Giappone e Regno Unito sembrerebbe essere previsto per il 2025.

Epic Games Store, al lancio, permette di scaricare e giocare i seguenti titoli:

Fortnite

Fall Guys

Rocket League Sideswipe

Per scaricare immediatamente il nuovo marketplace assicuratevi di aver installato la versione di iOS 17.6 o superiore, quindi recatevi sul sito ufficiale e seguite la procedura a schermo per portare a termine l’installazione di Epic Games Store. Una volta terminata l’installazione, vi basterà aprire la nuova app per scaricare subito i vostri giochi preferiti.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le