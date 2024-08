L’estate si infiamma con i saldi Geekmall: tanti sconti su mobilità elettrica, power station e pulizia

Nonostante l’estate stia volgendo al termine, le temperature sono ancora altissime e a contribuire a far salire l’asticella del termometro arrivato le caldissime offerte di Geekmall con tanti sconti su una variegata selezione di prodotti. Se siete alla ricerca di una nuova bicicletta elettrica, una power station per alimentare i vostri dispositivi anche in campeggio, oppure un nuovo robot aspirapolvere per dare una bella pulita alla casa dopo le vacanze, allora siete proprio nel posto giusto! Scoprite insieme a noi cosa ci riserva oggi Geekmall con le nuove offerte estive.

Saldi estivi Geekmall: in offerta Eleglide C1, Fossibot F360 Pro e Narwal Freo X Plus

Crediti: Eleglide, Geekmall

Con la nuova ondata di offerte di Geekmall, tornano in sconto le biciclette Eleglide C1 e C1 ST: due bici elettriche da trekking con motore mid-drive da 250W, in grado di raggiungere i 25 km/h con ruote da 27.5″ e pneumatici da 2.25″. Dotate di cambio Shimano a 7 rapporti, sospensioni idrauliche bloccabili, freni a disco idraulici e un display LCD per monitorare velocità e autonomia, con una batteria da 522 Wh che offre fino a 150 km di autonomia in modalità assistita. L’offerta di oggi permette di portare a casa uno di questi due modelli a solo 1199.99€, sfruttando il coupon che trovate qui sotto!

Se state per godervi una bella settimana di campeggio all’area aperta, allora non potrete rinunciare all’offerta sul FOSSiBOT F3600 Pro: questa power station da 3840 Wh può essere potenziata con due batterie aggiuntive fino a raggiungere una capacità massima di 11.520 Wh, per diventare un vero e proprio generatore elettrico anche all’aperto. L’uscita da 3.600 W permette di alimentare anche gli elettrodomestici, assicurandovi che tutti i vostri dispositivi siano sempre carichi e pronti all’uso. Per questo prodotto, Geekmall offre un codice sconto che trovate qui sotto che fa scendere il prezzo ad appena 1599€.

Se invece avete già terminato le vostre vacanze e avete il problema di dover dare una bella pulita alla casa, allora potrebbe sicuramente tornarvi utile l’offerta dedicata a Narwal Freo X Plus: questo robot aspirapolvere è dotato di funzione lavapavimento e con aspirazione fino a 7.800 Pa, mentre la spazzola antigroviglio si assicura di eliminare anche i peli degli animali domestici. La tecnologia di compressione della polvere permette di non svuotare il serbatoio per 7 settimane, in modo da automatizzare completamente la pulizia della casa. In questo Geekmall non offre un codice sconto, ma un’offerta lampo che permette di portare a casa anche 3 sacchetti anti-polvere in omaggio al prezzo di 249€.

