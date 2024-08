Attenzione a questi quattro caratteri: possono far crashare il vostro iPhone!

Ci risiamo: è stata scoperta una nuova piccola stringa di quattro caratteri in grado di mandare completamente in tilt gli iPhone, ma questa volta la situazione per fortuna sembra essere molto meno pericolosa del passato. Un ricercatore di sicurezza, infatti, ha scoperto che inserendo una determinata di sequenza di caratteri all’interno del sistema operativo iOS di Apple è possibile far crashare completamente l’OS, costringendo lo smartphone ad un riavvio forzato.

Il bug in questione sembra riguardare principalmente la gestione dei caratteri speciali nella Springboard (la schermata delle icone) in iOS. Recandosi nella sezione “Libreria delle app“, accessibile facendo swipe verso destra fino ad esaurire le pagine delle icone, ed inserendo la stringa "":: nella barra di ricerca, il sistema operativo crasherà completamente, forzando il riavvio dell’iPhone.

Gli utenti, quindi, possono stare abbastanza tranquilli: per costringere l’iPhone a crashare è necessario l’intervento locale diretto, quindi a meno che lo smartphone non finisca nelle mani di qualcuno che vuole effettivamente attivare il bug, non c’è pericolo che questo venga attivato da remoto (per esempio con l’invio di un messaggio). Il bug è riproducibile su tutte le versioni di iOS, anche la più recente 17.6.1, quindi è possibile che Apple fornisca un hotfix con il prossimo aggiornamento di sistema. Su iOS 18, invece, il bug causa un semplice freeze della Springboard, senza però portare al crash.

