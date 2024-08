Xiaomi pensa anche alla cura delle tue orecchie (con soli 13€)

L’otoscopio smart SUNUO Find B è il tuo nuovo alleato per la cura del corpo ed arriva da Xiaomi YouPin: si tratta di una telecamera per orecchie dotata di un pratico raschietto in silicone (sostituibile) per la pulizia dell’interno del condotto uditivo. Il prezzo? Solo 13€ con la nuova offerta lampo targata AliExpress!

SUNUO Find B è l’otoscopio smart per la pulizia delle orecchie ed arriva da Xiaomi YouPin ad un prezzo stracciato

Crediti: SUNUO

Questo utilissimo gadget dalla piattaforma di crowdfunding di Xiaomi è in offerta lampo su AliExpress a soli 13,4€, con tanto di spedizione gratis e in due colorazioni (Black oppure White). È presente anche la versione maggiorata Find B Pro, con un giroscopio a sei assi (anziché tre) e 6 raschietti in silicone inclusi (al prezzo promozionale di 14,5€).

Crediti: SUNUO

Il dispositivo è realizzato in ABS e monta una fotocamera interna del diametro di soli 3,5 mm ed un sistema di illuminazione composto da 6 LED. Si tratta di un prodotto certificato IP65, equipaggiato con una batteria ricaricabile da 240 mAh (tramite USB-C), per un’autonomia di circa 60 minuti. SUNUO Find B da Xiaomi YouPin è un pratico otoscopio dal prezzo conveniente: la telecamere per orecchie (da 5 MP) permette di esaminare l’interno del condotto con facilità e in sicurezza. Il dispositivo si collega allo smartphone tramite WiFi. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

