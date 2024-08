Xiaomi Mijia Neck Massager è il nuovo massaggiatore smart per spalle e collo, a soli 52€

Forse sentir parlare di qualcosa di “caldo” mentre siamo ancora nei mesi estivi potrebbe far storcere il naso, ma ci sono alcune eccezioni particolari che meritano. Xiaomi Mijia Neck Massager è una di queste: si tratta del nuovo massaggiatore smart del brand, subito in offerta con codice sconto grazie allo store Banggood!

Codice sconto Xiaomi Mijia Neck Massager: il nuovo massaggiatore cervicale smart debutta in offerta su Banggood

Il massaggiatore per spalle e collo Xiaomi Mijia Neck Massager scende a 52€ con il coupon “BGd94c68“, da utilizzare prima di procedere con il pagamento. La spedizione è gratuita, dettaglio sempre gradito (e da non dare mai per scontato). Questo nuovo gadget targato Xiaomi è una vera manna dal cielo: è in grado di offrire un caldo massaggio e in più si tratta di un prodotto smart. Si controlla tramite l’app per smartphone, presenta fino a 10 modalità di massaggio e permette di agire su spalle e collo in modo efficace.

Ancora una volta Xiaomi ha tirato fuori dal cilindro una soluzione perfetta per rilassarsi ma a questo giro si tratta di un gadget Mijia (quindi non YouPin). A bordo c’è una batteria da 2.550 mAh mentre la ricarica avviene tramite una porta Type-C. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

