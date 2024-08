Xiaomi IMILAB C22 è l’IP Camera 3K con WiFi 6, a soli 32€

Si torna a parlare di sicurezza in casa, questa volta con un dispositivo economico ma con tanto da offrire. Xiaomi IMILAB C22 è una delle ultime incarnazione dell’IP Camera budget del brand cinese: discreta, minimale e stavolta con in 3K e con il WiFi 6, disponibile a prezzo stracciato in offerta lampo!

Xiaomi IMILAB C22, questa IP Camera è super completa e costa poco: ecco le migliori occasioni in offerta lampo o con codice sconto

Crediti: IMILAB

La telecamera di sicurezza Xiaomi IMILAB C22 torna in promozione su Banggood: si tratta di una IP Camera economica e performante, ora in offerta lampo senza la necessità di riscattare un coupon: il prezzo è di soli 32.14€, con tanto di spedizione quasi gratis (solo 0,11 centesimi di euro). Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Il brand IMILAB è uno dei marchi attivi su YouPin (la piattaforma di crowdfunding della casa cinese) e ormai è diventato sinonimo di qualità, al giusto prezzo. Xiaomi IMILAB C22 alza il tiro rispetto alle precedenti generazioni (qui la recensione di C20) proponendo la connettività WiFi 6 ed una fotocamera da 5 MP con la possibilità di effettuare riprese in 3K (2880 x 1620 pixel). Immagini più nitide significa maggiore sicurezza; inoltre sono presenti dei nuovi algoritmi AI che vanno a migliorare il rilevamento di movimenti, suoni e di tutte le attività sospette (in tempo reale). Non mancano l’audio bidirezionale, il supporto micro SD (fino a 64 GB) e i controlli da remoto tramite l’app per smartphone.

Crediti: IMILAB

