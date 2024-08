Ribasso Ultimea Poseidon E40: il proiettore smart con Android TV e certificazione Netflix

Il proiettore smart è stato pochi mesi fa (qui trovi la nostra recensione) ed ora arriva anche su Banggood con un primo ribasso. Ultimea Poseidon E40 scende di prezzo con codice sconto e spedizione dall’Europa, un’occasione davvero niente male per mettere le mani su un proiettore portatile ricco di funzioni utili, al giusto prezzo!

Codice sconto Ultimea Poseidon E40: il proiettore portatile debutta su Banggood ed è subito in promozione

Crediti: Ultimea

Per risparmiare sull’acquisto di Ultimea Poseidon E40 basta utilizzare il codice sconto “BGPERE” su Banggood: in questo modo il prezzo scenderà a 359€, con tanto di spedizione gratis direttamente dai magazzini europei dello store. Il proiettore smart è un modello caratterizzato da dimensioni compatte, perfetto per un utilizzo da salotto oppure da portare con sé per un’occasione all’aperto. Il dispositivo è dotato di Android TV 11, ha la funzione Chromecast integrata, offre una risoluzione nativa in Full HD (1.080p) ma supporta la decodifica in 4K, monta speaker da 20W e ha una luminosità di ben 1.000 ANSI Lumen.

Il proiettore Ultimea Poseidon E40 è certificato Netflix: è possibile godere dei contenuti video in streaming in alta definizione, non soltanto con la celebre app dedicata a film e serie TV ma anche con Disney+, Prime Video, Hulu, YouTube e così via. Tra le altre caratteristiche abbiamo una lente ottica a 5 strati, l’autofocus (con un sensore ToF per la massima precisione ed algoritmi dedicati), la correzione trapezoidale automatica 6D, uno schermo fino a 150″ e il supporto HDR10. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Banggood! Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le