Tineco Floor One S6 ora al miglior prezzo: scende a meno di 390€!

Il tuo nuovo alleato per le pulizie di casa si chiama Tineco Floor One S6: aspirapolvere e lavapavimenti multifunzione, un piccolo concentrato di tecnologia che ti permetterà di avere sempre pavimenti lindi e splendenti, ma sopratutto senza il minimo sforzo e con un ingombro minimo. Ecco come fare per risparmiare con l’occasione del momento: arriva da AliExpress con codice sconto e spedizione EU!

Tineco Floor One S6 al miglior prezzo del momento (è ad un passo dal minimo storico): solo 388€ con spedizione rapida dall’Europa

Crediti: Tineco

La lavapavimenti Tineco Floor One S6 (protagonista anche della nostra recensione) è uno degli ultimi modelli di punta del brand, ora proposto ad un prezzo allettante. Grazie al codice sconto di AliExpress (“TINECOEUCODE“) e alla promo del venditore (si applica automaticamente al checkout) scende a 388€: si tratta di una cifra vicinissima al minimo storico (pochi euro di differenza), inoltre è presente anche la spedizione gratis dall’Europa.

Come abbiamo sottolineato anche in apertura, Tineco Floor One S6 è un concentrato di tecnologia per facilitare e migliorare la cura dei pavimenti. Aspira e lava con potenza e precisione e la base di ricarica presenta anche la funzione di auto-pulizia (con rotazione ad alta velocità per eliminare l’acqua in eccesso). Il sensore smart iLoop rivela il livello di sporco e regola automaticamente la potenza e il flusso dell’acqua: in questo modo è possibile evitare sprechi e risparmiare batteria. La tecnologia MHCBS consiste in un raschietto ridisegnato, che aderisce in modo saldo alle spazzole rotanti e aiuta a rimuovere efficacemente l’acqua sporca. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

